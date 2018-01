Piškula se nechce basketu vzdát ani po Zlatém podrazu. Plánuje založit tým

„Je to tuším pátý den natáčení a jak tu jsme od rána do večera, tak už máme pocit, že natáčíme dva týdny. Postupně přichází únava, bolí nás nohy, já navíc začínal natáčení s nemocí, když mě pár dní zpátky něco chytlo. Teď už jsem ale zdravý a užívám si natáčení o to víc. Je to velká legrace,“ tlumočí své zážitky devatenáctiletý blonďák.

Ve filmu podle knihy Nebáli se své odvahy od Jiřího Závozdy a Jakuba Bažanta si zahraje československého basketbalového reprezentanta Jana Sedláka, zlatého na evropském šampionátu 1946 ve švýcarské Ženevě.

„Cítím na zádech břímě odpovědnosti, protože tohle je pro mě osobně důležité téma, i když jsem ho nezažil. Natáčení teprve začalo a na začátku točíme basketbalové scény, takže teď se oťukáváme a poznáváme. V dubnu v květnu ale začnou klasické scény, na ty se pořád ještě pilně připravuji, takže to beru velmi vážně,“ ujišťuje Piškula.

Zlatý podraz se točí kolem sportu a politiky v poválečném období. Je to pro Piškulu zřejmě nejvážnější role v dosavadní herecké kariéře.

„Nevěděl jsem věci zachycené ve filmu do detailů, ale samozřejmě vím, co se dělo za druhé světové války, vím, co se dělo za komunismu. Upřímně řečeno, než jsem četl scénář, tak jsem vůbec nevěděl, že právě naši basketbalisté měli i takovéto problémy. Až se scénářem jsem se dozvěděl nějaké novinky,“ vypráví student Pražské konzervatoře.

Natáčení historického dramatu znamená pro Piškulu a několik jeho kolegů první výrazné setkání s basketbalem. Herci se ho museli alespoň na základní úrovni naučit.

„Basketbal jsem hrál na základní škole, ale tam to bylo tak, že jsme byli rádi, když jsme dali jeden koš za celou hru. Od té doby jsem basket vůbec nehrál a začal jsem až s blížícím se natáčením filmu. Basketbalové zkušenosti mám tedy půlroční,“ usmívá se Piškula, který hrál osm let fotbal.

Zlatý podraz Historické drama se odehrává v letech 1938-1951, sleduje život a lásky československých basketbalistů v těžkých časech ve stínu světové války a jejích důsledků. Film je inspirován skutečnými událostmi, jak je v knize Nebáli se své odvahy popsali Jakub Bažant a Jiří Závozda. Režisérem je Radim Špaček, v hlavních rolích se představí Filip Březina, Zdeněk Piškula a polská herečka Patricia Volny.

Náročná hra ho však chytila, s kolegy/spoluhráči při pauzách na natáčení v pražském Průmyslovém paláci střílí na koš.

A basketu se nechtějí vzdát ani poté, co opustí plac. Dokonce zvažují, že by si založili vlastní tým.

„S kolegy herci se připravujeme už od července a myslím, že došlo k velkému zlepšení u všech. Není to asi na žádná sláva, i když jsme si říkali, že bychom si založili tým a šli do nějaké nejhorší basketbalové ligy. Zlepšení je ale určitě vidět, protože nás to opravdu všechny baví, scházíme se častokrát i sami a jdeme si jen tak zaházet na koš,“ pochvaluje si mladý herec.