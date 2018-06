Zdeněk místo Veselého, nečekaná změna na lavičce Karlových Varů

Vary jsou můj domov, Brno kolébka basketbalu, ví Veselý Po sezoně, v níž skončil s basketbalistkami karlovarské Lokomotivy na pátém místě, odchází trenér Tomáš Veselý do Valosunu Brno. Hra ani výsledky na to vliv neměly. "Sezona byla úspěšná, uhráli jsme to, na co jsme měli," říká Tomáš Veselý. Proč tedy odcházíte?

Přišla velmi solidní nabídka z Valosunu Brno. Po pečlivém zvážení jsem ji přijal. Hrály roli finance?

V žádném případě, není to jen otázka peněz. Ale Brno je kolébkou basketbalu u nás, jsou tam jiné možnosti. Než v Karlových Varech?

U mě jsou Karlovy Vary srdeční záležitost. Je tu můj basketbalový domov. Rozešli jsme se v dobrém. Přesto je opuštíte.

Mám Karlovy Vary hrozně rád. Dělalo mi velké potíže se rozhodnout. Ovšem taková šance se neodmítá. Karlovy Vary jste opustil natrvalo?

To ani ne. Vím, na co narážíte (směje se). V pátek budu opět v tuhnické hale. Jak to?

Jsem asistentem trenéra reprezentačního družstva žen do dvaceti let. Na víkend máme naplánováno soustředění právě v Karlových Varech. Takže v létě zase bez dovolené.

Čeká nás s dvacítkou samé soustředění. Po Varech, Hradci, Brně, Strakonicích a Nymburce. Od poloviny července hrajeme mistrovství Evropy v Makedonii.