Karlovarský volejbalista Málek přes svátky stihne oženit bráchu

V Hlinsku na Vysočině bývalo hodně sněhu, a tak s partou kamarádů o prázdninách neustále lítali někde po venku. Proto na Vánoce nebylo moc pomyšlení.

„Pamatuji si střípkovitě některé okamžiky. Z Vánoc asi to, že jsme se vždy sešli v širším rodinném kruhu u babičky s dědou a pár hodin se debatovalo, dávali se dárky, popíjelo a ochutnávalo cukroví,“ vzpomíná smečař karlovarských volejbalistů Zdeněk Málek.

Proto tak moc neřešil, jestli dárky nosí Ježíšek. Ani si pořádně nevzpomíná, v kolika letech zjistil, že to s těmi balíčky je nějaké divné. „Jelikož mám staršího bratra, asi ta informace přišla nějak od něho, který to už věděl a nechtěl mě nechat v iluzi. Psaníčka jsem Ježíškovi také psal a o Mikuláši už věděl, co by to mělo být,“ říká sedmadvacetiletý volejbalista.

Málkovi praktikují přibližně to samé jako většina lidí. „Jsme rádi, že se po roce opět všichni sejdeme, zastavíme se a strávíme spolu několik cenných a poklidných chvil. Mamka vždy naklidí, udělá pár druhů cukroví. S tátou jsme vždy zdobili stromeček a také dělali salát, ale po pravdě jsme mu jej s bráchou tak akorát ujídali,“ přiznává se smíchem Zdeněk Málek.

Se svým bratrem, mimochodem také volejbalistou, na jehož popud se Zdeněk Málek k volejbalu dostal, když si jej při bratrově tréninku a bezstarostných hrách s míčem všimli trenéři, sportovali odmala, pomůcky a vybavení se tudíž pořizovalo postupně, jak bylo potřeba.

„První sportovní dárek pod stromečkem byl asi obyčejný gumový míč, se kterým jsme místo kopání pinkali bagrem,“ vzpomíná Málek, že volejbal mu byl přeci jen bližší.

Vždy trávil vánoční svátky v kruhu rodinném. Tento rok bude výjimkou. „Letos je to trochu komplikovanější, jelikož mezi svátky máme extraligové utkání proti Ústí nad Labem a také se budeme chystat na svatbu mého bratra. Ale na otočku se na Vysočinu pravděpodobně vydám,“ věděl už před svátky.

Volejbalisté Karlovarska jsou momentálně na čtvrtém místě tabulky, to nic nemění na tradičních vysokých ambicích. „Chceme hrát vyrovnaně se silnými soupeři a vítězit nad nimi. To se nám na Kladně nepodařilo, v Českých Budějovicích jsme zaváhání napravili. Do toho postoupit v poháru CEV do dalších kol. Věřím, že nadcházející rok v této práci a směru budeme pokračovat a v dubnu zacinká nějaká medaile,“ přeje si Málek.