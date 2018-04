Ještě to zkusíme, snad to vyjde, doufají basketbalistky Hradce Králové

„Výhoda je na jejich straně, ale my to ještě zkusíme. Snad to vyjde,“ řekl za hradecké družstvo Miroslav Volejník, manažer klubu a zároveň asistent trenérky Ptáčkové.

Série o bronz v ŽBL ● Hradecké Lvice se v ní utkávají s Nymburkem, jde o souboj druhého týmu základní části (Nymburk) se čtvrtým (Hradec).

● V první dvou utkáních byl úspěšnější Nymburk, nejprve na svém hřišti vyhrál 88:68, poté i v úterý v Hradci po výsledku 79:61.

● Třetí utkání série, která se hraje na tři výhry, je na programu dnes v Nymburce, zápas začne v 18.30.

● Případná další dvě utkání by se hrála v sobotu v Hradci a v úterý v Nymburce.



Hradecké Lvice dnes už nemají kam uhýbat, porážka jim vezme i poslední zbytek naděje na to, aby za posledních šest sezon popáté získaly ligový kov. Přitom první dvě utkání patřila soupeřkám.

„Každé ale bylo jiné. V prvním nás porazily cizinky, které jsou silné hlavně pod košem, u nás doma zase střelba trojek, Nymburk jich dal jedenáct,“ uvedl Volejník.

Navíc na Hradci bylo zvlášť v úterním zápase vidět, že se trápí střelecky. V prvním poločase měl úspěšnost střelby pod 20 procent. „Naše střelba byla opravdu tristní, pokud chceme uspět, tak ji musíme zlepšit. A musí se nám také všechno sejít a všechny činnosti si sednout,“ poznamenal manažer.

K tomu by tým rovněž potřeboval návrat alespoň některých absentujících hráček. Lvicím dlouhodobě chybějí podkošové Březinová a Čepelková, k nim se před úterním zápasem v Hradci přidaly i nemocné rozehrávačky Bartoňová a Matušková.

„Byl to pro nás citelný zásah do hry i do taktiky. I když je Minarovičová se Zavázalovou dobře nahradily, projevilo se to ve snížené možnosti rotace hráček,“ vysvětlil Volejník.

Právě obě nemocné rozehrávačky by se dnes mohly do hry zapojit. „Rozhodne se asi až před zápasem, zda do něj nastoupí,“ uvedl hradecký manažer.