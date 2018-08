Basketbalová změna. Do ligy žen vstoupí Nymburk a Karlovy Vary společně

„Domluvili jsme se na spolufinancování ženského áčkového týmu, Lokomotiva Karlovy Vary bude nadále hrát ostatní soutěže. Je to jasně dané tím, že Nymburk do toho vkládá mnohem větší finance,“ vysvětluje manažer karlovarských basketbalitek Roman Maleček.

Karlovarský fanoušek sice nepřijde o tradiční nejvyšší basketbalovou ženskou soutěž, ale bude se muset trochu uskromnit z pohledu utkání v Karlových Varech. „Je dohodnuto, že některá utkání včetně evropského poháru se budou hrát v Nymburku a některá utkání ŽBL plus všechna utkání Českého poháru včetně finálového turnaje v Karlových Varech.

„Varští fanoušci přijdou o několik utkání, nicméně se to doplnilo těmi pohárovými,“ popisuje Maleček.

V praxi je to tak, že ŽBL začíná pro nový tým 6. října duelem v Nymburku s KP Brno, v Karlových Varech se bude poprvé hrát 13. října s Hradcem Králové. Z deseti domácích utkání se budou hrát čtyři v Karlových Varech plus utkání Českého poháru včetně finálového turnaje.

„V loňské sezoně se v Karlových Varech hrálo jedenáct domácích utkání v rámci ŽBL plus jedno v play off. Letos by se mělo hrát osm, devět. Varští fanoušci zase o tolik utkání nepřijdou,“ myslí si. „Tradiční bašta rozhodně nekončí, spolupráce je právě proto nastavena tak, aby z Karlových Varů nezmizel ženský basketbal.“

Je dohoda na příští sezonu, kdy by se tým měl přesunout z Nymburka na větší počet utkání do Karlových Varů. „Vychází to z hráčských možností, financování a všeho ostatního. Bohužel to tak vyplynulo a udělali jsme všechno proto, aby Vary nepřišly o ligový basketbal úplně,“ upozorňuje karlovarský manažer.

Důvodem je rozpad karlovarského kádru, mnoho hráček dodělává v Praze školu a daly najevo, že ta je pro ně přednější, některé skončily s tím, že si dají rok pauzu nebo pokračovat už vůbec nebudou. „Kvalitní mladé holky doplníme až během dvou let a nechceme a nemůžeme jít cestou nákupů. Proto je nastavena spolupráce s Nymburkem,“ objasňuje Maleček.

Hlavní základna týmu bude v Nymburku, v Karlových Varech se bude trénovat před zápasem, bude zde i příprava.

Tým bude hrát Eurocup, ŽBL a ČP, tudíž kádr musí být trochu silnější. Přejdou do něj některé mladé hráčky, které měly Karlovy Vary v rámci spolupráce se Spartou. O dalším se jedná a kádr se teprve ladí.

Příprava začala v pátek, ve středu se tým přesunul do Karlových Varů, kde absolvuje i víkendový přípravný turnaj. Dosavadní karlovarská trenérka Marcela Krämer zůstává ve Spartě a nový tým povede Daniel Kurucz s asistenty Jiřím Havranem a Romanem Malečkem.

V Karlových Varech angažovali trenéra Milana Černického, který v letošní sezoně povede zejména mládež a bude se seznamovat s prostředím a týmem, aby byl připraven zasáhnout do trénování nově vzniklého celku.