Karlovarské basketbalistky si i přes porážku zajistily vyřazovací boje

Basketbalistky Trutnova totiž prohrály, podle očekávání, ligový duel na palubovce vítěze Českého poháru KP Brno 58:80 a definitivně přišly o šanci na play off. Slovanka si výhrou v přímém souboji s Vary zajistila, dva zápasy před koncem základní části, sedmé místo v tabulce a vyhne se v prvním kole play off mistrovskému USK.

Obhájce titulu zbyl na karlovarskou BA, která má sice nyní stejně bodů jako Trutnov, ale Východočešky už mají před sebou jen jeden zápas a v jejich neprospěch hovoří i horší vzájemná bilance.

Potřetí v řadě za sebou tak Vary hrají play off, ovšem potřetí v řadě za sebou s téměř neporazitelným ZVVZ USK Praha. Aby se tomu vyhnuly, musely v první řadě uspět v Mladé Boleslavi, ale tato podmínka hned v zárodku splněna nebyla.

Basketbalistky Slovanky udělaly klíčový krok k sedmému místu po základní části, když porazili v letošní sezoně i podruhé Karlovy Vary, tentokrát 81:68 a momentálně mají na svého soupeře náskok dvou výher. To by mělo být, dvě kola před koncem, dostačující. Klíčová pro zápas byla třetí čtvrtina, ve které utekly domácí hráčky z šestibodového vedení do dvojnásobného náskoku před poslední čtvrtinou, který dokázaly udržet.

Na začátku sezony tým převzal kouč Tomáš Pavelka a za svůj přijal i tradiční cíl, play off. „To by bylo ideální. Myslím, že to není nedosažitelné. Pokud holky zvládnou to, co jsme nastavili na začátku, laťka je postavená co se týče taktiky, tréninku na určité úrovni. Play off by mělo být dosažitelné,“ říkal před sezonou.

Jenomže se nedařilo a tak, když odešel do Dubaje, na začátku letošního roku se k týmu vrátila trenérka Marcela Krämerová a našla jej mírně řečeno v rozkladu. Šel od porážky k porážce a na nějaké řeči o play off nebyla nálada.

„Dva roky jsme spolu trénovali a všechno zmizelo. Nechápu, jak za dva roky práce se přece nemůže vše rozplynout odchodem jedné hráčky, pozn. Reisingerové,“ pozastavovala se Krämerová nad stavem družstva. Co s tím? „Jediné řešení je, že každý slyší na peníze a tak když nemáš výkonnost, nedostáváš. V tomto případě to ani jinak nejde,“ nabádala tenkrát.

Ovšem v polovině ledna se v šatně objevil jiný zázračný životadárný zdroj. Tím byl příchod Američanky Marques Monique Webb, dvaadvacetiletá, 185 cm vysoká absolventka Vanderbilt University. Nepřehlédnutelnou „golemovskou“ postavu podporuje obrovská síla.

„Budí velký respekt a musím říci, když bude zdravá, že se nám to s manažerem Malečkem povedlo, protože je ohromně skvělý člověk, pozitivní. Já ji vybírala podle videa, že je týmová a stmeluje kolektiv. Je hrozně chytrá, přišla na první trénink, udělali jsme pár signálů a hned věděla, o co jde, některé holky s tím mají problém tři roky a ona se chytla hned. Je velmi slušná jak v útoku tak i obraně a na to jak budí velký respekt, je hrozně pohyblivá,“ pochvalovala si karlovarská trenérka.

No a nakonec z toho byl snad nejjasnější postup do play off za tři roky. Dvě kola před koncem základní části je hotovo.