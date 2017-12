Nováková bodovala i v Toblachu, vyhráli Krüger a Kallaová

Výsledky SP v běhu na lyžích v Toblachu Muži - 15 km volně: 1. Krüger (Nor.) 29:58,8, 2. Manificat (Fr.) -10,6, 3. Musgrave (Brit.) -11,5, 4. Harvey (Kan.) -14,0, 5. Usťugov (Rus.) -18,9, 6. Krogh -23,8, 7. Holund (oba Nor.) -25,9, 8. Heikkinen (Fin.) -27,3, 9. Livers (Švýc.) -35,0, 10. Klaebo (Nor.) -35,2, ...58. Razým -2:12,0, 59. Knop -2:13,0, 72. Fellner (všichni ČR) -2:41,9. Průběžné pořadí SP (po 9 z 31 závodů): 1. Klaebo 652 b., 2. Bolšunov (Rus.) 402, 3. Manificat 388, 4. Sundby (Nor.) 350, 5. Harvey 314, 6. Usťugov 302, ...71. Jakš (ČR) 12. Ženy - 10 km volně: 1. Kallaová (Švéd.) 22:40,1 min., 2. Hagaová -5,8, 3. Wengová -13,8, 4. Jacobsenová -17,9, 5. Björgenová -22,6, 6. Östbergová (všechny Nor.) -29,3, 7. Digginsová (USA) -40,5, 8. Niskanenová (Fin.) -43,5, 9. Bjornsenová (USA) -43,9, 10. Sedovová (Rus.) -46,1, ...27. Nováková -1:27,0, 56. Beroušková -2:21,4, 68. Hynčicová (všechny ČR) -2:47,8. Průběžné pořadí SP (po 9 z 31 závodů): 1. Kallaová 570, 2. Wengová 446, 3. Hagaová 435, 4. Östbergová 432, 5. Björgenová 393, 6. Nilssonová (Švéd.) 330, ...42. Nováková 24.