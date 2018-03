Stoch suverénně vyhrál v Lahti, Koudelka a Kožíšek skončili v 1. kole

1. Stoch (Pol.) 314,2 b. (132+134 m), 2. Eisenbichler (Něm.) 286,0 (124,5+129,5), 3. Kraft (Rak.) 285,9 (124+128,5), 4. Kubacki (Pol.) 283,0 (124+127,5), 5. Stjernen (Nor.) 282,6 (124+125,5), 6. R. Kobajaši 279,8 (129,5+125), 7. D. Kobajaši (oba Jap.) 279,1 (122,5+127), 8. Wellinger 278,1 (125+123), 9. Geiger (oba Něm.) 277,4 (123+128,5), 10. Forfang (Nor.) 270,0 (123+127), ...33. Koudelka 112,5 (113), 38. Kožíšek (oba ČR) 104,6 (108).

Průběžné pořadí SP (po 16 z 22 závodů): 1. Stoch 963, 2. Freitag (Něm.) 836, 3. Wellinger 768, 4. Tande (Nor.) 723, 5. Forfang 555, 6. Kraft 504, ...42. Kožíšek 30, 49. Koudelka 12, 60. Štursa (ČR) 3.