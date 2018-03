Novozélanďan Gaze uťal Schurterovu sérii, Kulhavý dojel na 29. místě

Muži: 1. Gaze (N. Zél.) 1:30:14, 2. Schurter (Švýc.) -1, 3. Marotte (Fr.) -2, 4. M. Van der Poel (Niz.) -1:10, 5. Carod (Fr.) -1:27, 6. Cooper (N. Zél.) -2:02, ...29. Kulhavý -4:23, 40. Cink -5:29, 43. Vastl -5:47, 46. Škarnitzl (všichni ČR) -6:27.

Ženy: 1. Langvadová (Dán.) 1:33:14, 2. Ferrandová Prevotová (Fr.) -13, 3. Tauberová (Niz.) -34, 4. Grobertová (Něm.) -1:15, 5. Wloszczowská (Pol.), 6. Neffová (Švýc.) obě -1:16, ...29. Škarnitzlová -7:43, 36. Štěpánová (obě ČR) -11:38.

Muži do 23 let: 1. Fagerhaug (Nor.) 1:18:23, 2. Oliver (N. Zél.) -1:06, 3. Perrin Ganier (Fr.) -1:54, ...26. Průdek -6:16, 53. Skála -12:02, 54. Zadák (všichni ČR) -13:03.

Ženy do 23 let: 1. Degnová (Dán.) 1:18:52, 2. Freiová (Švýc.) -27, 3. Richardsová (Brit.) -48, ...13. Czeczinkarová -4:45, 20. Průdková (obě ČR) -8:21.