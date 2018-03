Sdruženář Rydzek pokračuje vítězně, po olympiádě vyhrál závod v Lahti

1. Rydzek 24:51,6, 2. Geiger (oba Něm.) -3,4, 3. Graabak (Nor.) -3,9, 4. Hirvonen (Fin.) -4,5, 5. A. Watabe (Jap.) -7,3, 6. Andersen (Nor.) -10,1, 7. Braud (Fr.) -10,4, 8. Greiderer -11,7, 9. Denifl -23,7, 10. Gruber (všichni Rak.) -34,0, ...42. Vytrval -4:02,2, 47. Zeman (oba ČR) -5:20,7.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 22 závodů): 1. A. Watabe 950, 2. Schmid (Nor.) 899, 3. Rydzek 600, 4. Graabak 588, 5. Riessle (Něm.) 551, 6. Andersen 492, ...23. Portyk 164, 51. Dvořák (oba ČR) 18.