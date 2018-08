Skokan Koudelka se poprvé prosadil do desítky, v Einsiedelnu byl šestý

Koudelka byl dosud nejlépe třináctý ve Wisle, tentokrát na umístění v Top Ten zaútočil skokem dlouhým 113,5 metru a průběžné sedmé místo druhým pokusem do vzdálenosti 110 metrů ještě o pozici vylepšil. V celkové klasifikaci poskočil na 11. příčku.

„Letní sezona mi zatím úplně nevychází, i když výsledkově to není špatné. V tréninku jsem schopný vyhrávat a do závodu přijde nervozita. Minulý týden jsem se na sebe už naštval - všechny tréninky do 10. místa a poté v závodě 22.,“ uvedl Koudelka.

„V dalším pokračování Grand Prix bych se právě chtěl zaměřit na větší uvolněnost při závodech a věřím, že se potom ještě lepší výsledky dostaví,“ dodal.

Lukáš Hlava poprvé v sezoně bodoval díky 29. místu, naopak ani na třetí pokus se nepodařilo postoupit do druhého kola Čestmíru Kožíškovi.