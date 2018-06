Volnostylař Chotaš se dočkal desátého mistrovského titulu

„Konečně se mi to po té roční pauze podařilo,“ oddechl si Chotaš. „Byť už to je zhruba rok od operace, od plastiky vazů, tak koleno jsem si pořád hlídal.“

Jde to? „Snažil jsem se ukončovat zápasy co nejrychleji, aby bylo co nejméně prostoru k nějakému zranění,“ usmál se Chotaš. Na ostravském šampionátu ve váze do 97 kilogramů měl tři soupeře a všechny hladce porazil.

Chotaš přiznal, že se členská základna zápasníků stále snižuje. „Ale menší účast na mistrovství republiky byla dána i tím, že některé kluby to k nám měly přes celou republiku daleko. A když věděly, že těžko získají nějakou medaili, tak ani nepřijely,“ uvedl Vratislav Chotaš.

Třeba z Plzně nedorazil nikdo. Takže jaká byla úroveň mistrovství? „Byli tady reprezentanti, kteří mají dobré jméno, ale celkově byla účast bohužel slabší,“ připustil Milan Slončík, hlavní rozhodčí šampionátu a předseda pořádajícího Sokola Vítkovice. „Turnaj neměl takovou kvalitu, jakou by si zasloužil. A to, že nepřijela Plzeň, ho trochu poškodilo.“

Každopádně Vítkovičtí potvrdili svou dominanci mezi volnostylaři. Už roky vyhrávají v lize a nyní získali tři tituly. Kromě Chotaše také David Kopřiva ve váze do 65 kilogramů a Vojtěch Piskoř do 86.

„Velký talent je i Matouš Vondál, ale bohužel nestačil na nejlepšího českého zápasníka ve své kategorii,“ zmínil Slončík stříbro Vondála, který skončil za Markem Brožem z Hradce Králové.

Titul ze zápasníků moravskoslezských oddílů vybojoval ještě David Tomiczek z Třince. „Toho titulu si moc vážím, protože druhým rokem studuji Vysokou školu báňskou, takže moc času na trénování nemám,“ podotkl Tomiczek, který porazil čtyři protivníky.

Mezi ženami volnostylařky z kraje neuspěly. „Škoda, že ze zdravotních důvodů se zápasem skončila reprezentantka Yvette Dohnalová. Ta by titul určitě měla,“ upozornil Milan Slončík na nejúspěšnější vítkovickou zápasnici.