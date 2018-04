Liberec vyhrál pětisetový boj v Budějovicích a slaví ligový bronz

Liberec sérii o bronz začal před týdnem prohrou 2:3, ale v sobotu doma uspěl 3:1 a dnes jednoznačně ovládl rozhodující sadu. Hru domácích totálně rozvrátil servisem a mečbol symbolicky právě esem, i když s pomocí pásky, proměnil nahrávač Jakub Janouch.

Dukla v únoru získala Český pohár a dnešním bronzem završila sezonu, do níž vstupovala s většími ambicemi, zejména po příchodu univerzála Štokra s blokařem Holubcem, kteří strávili léta v zahraničí.

„Jsme rádi, že máme další placku z téhle sezony. Po prohraném semifinále to na nás dolehlo, na Budějovice taky. Šlo o to, kdo bude mít větší náboj, chuť. Jsem rád, že jsme to nakonec překlopili na naši stranu,“ řekl liberecký nahrávač Janouch.

Poprvé od sezony 2005/06 skončil hůře než třetí nejúspěšnější klub české historie Jihostroj. Vítěz základní části zaostal daleko za útokem na desátý titul. Žádná vyrovnaná koncovka se dnes neodehrála, liché sety patřily Dukle, sudé domácím. Jejich hala bude zbourána a místo ní vyroste moderní sportovní komplex.