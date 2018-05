Ostravští Steelers zariskovali. Během sezony vyměnili quarterbacka

Tým museli opustit americký hrající kouč Luke Wildung a finský quarterback Henri Väänänen, odešel i dánský lineman Jimmi Nannberg. Novým lídrem ostravské ofenzivy má být 24letý americký quarterback Steven Wilken.

„Útok nebyl produktivní, nepodával výkony, jaké jsme čekali. Ambice jsme měli velké, zatím jsme je ale nepotvrdili. Proto jsme se rozhodli udělat změnu,“ vysvětloval hrající manažer Steelers Adam Synáček.

„V minulé sezoně jsme došli do finále a letos je tu šance zahrát si Czech Bowl v Ostravě. Proto jsme potřebovali nastartovat útok a otočit naši loď tak, aby doplula do finále,“ zdůraznil Synáček.

„Je to byznys, chápu to. Bylo to pro Steelers těžké rozhodnutí, zášť necítím,“ pronesl Luke Wildung, jenž se přemístil do Brna, kde bude hrát za tamní Alligators. Väänänen spolu s Nannbergem našli uplatnění u brněnských Sígrs.

„České regule umožňují mít na soupisce jen dva americké hráče. Proto jsme museli Luka Wildunga pustit,“ vysvětloval Synáček. „Jsme přesvědčeni, že náš nový quarterback bude mozek, lídr a generál útoku.“

Defenzivě Steelers bude nadále velet Američan Garreth Griffeth, který bude nápomocen i Wilkenovi. „Nahradit Luka nejde nikým z Česka. Tým teď musí změnit směr a filozofii. Musíme v útoku pořádně rozdělovat balony, rozprostřít zodpovědnost na více hráčů, dát jim šanci vystoupit z řady a být zodpovědní za výsledky. A rozhodně je lepší mít pro soupeře nečitelný útok,“ prohlásil Griffeth.

„Předtím bylo cítit v týmu napětí. Garry ani já jsme při hledání řešení skoro nespali. Ale teď si všechno sedlo. Steven přišel, poprvé hodil balon a ukázal se jako jednoznačný lídr. Za těch pár tréninků, co je s námi, se týmová chemie dala do kupy,“ pochvaloval si Synáček. „Pokud v neděli doma porazíme Pardubice, všechno špatné bude zapomenuto. Potenciál máme obrovský.“

A nová posila? „Nikdy jsem nepřišel do týmu v rozehrané sezoně. Je to pro mě ohromná výzva,“ prohlásil Steven Wilken, který coby středoškolák dotáhl svůj tým k vítězství v národním finále, jako vysokoškolák byl v národním finále také. „Je to narychlo, ale po pár trénincích můžu říct, že se nemusíme bát propadáku. Musím dát lidi na správné místo a vysvětlit jim, co a jak po nich chci. Nemůžu se dočkat neděle, až vběhneme na hřiště!“