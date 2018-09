Záhada zpomalení na konci závodu objasněna. Verstappen promluvil

Max Verstappen se po zastávkách čtyř prvních jezdců dostal do vedení. Pilot Red Bullu, který odstartoval až z předposlední, devatenácté příčky, předvedl fenomenální stíhací jízdu. V osmém kole už byl pátý, předjel tedy za osm kol 14 soupeřů. Na prvním místě se udržel až do zastávky v boxech ve 43. kole. Poté zamířil k mechanikům a čekalo se, že na čerstvých pneumatikách bude útočit na nejlepší.

Nestalo se však tak. Red Bull na měkčích gumách jel pomalu a Kimi Räikkönen nemusel mít o čtvrté místo strach. Nizozemský mladík na čerstvé sadě ztrácel a zajížděl pomalejší časy než předtím na sjetých tvrdých pneumatikách.

„Je škoda, že Max musel do boxů, bez potíží by dojel do cíle. Na jeho pneumatikách nebyly žádné známky opotřebení, držely výborně. Ale zastávka je povinná,“ uvedl šéf stáje Red Bull Christian Horner. „Drželi jsme Maxe na dráze co nejdéle, protože na dalších druzích pneumatik jsme se tady v Rusku dost trápili, což se potvrdilo,“ vysvětloval.

Hned po přezutí tedy v Red Bullu věděli, že dvanáct vteřin k Räikönenovi je příliš daleko, vedení stáje tedy rozhodlo, že dají přednost dalším velkým cenám. „Kimi byl mimo náš dosah, takže to bylo jasné - proč jet naplno, když můžeme pošetřit motor pro další závody. Tak jsme to udělali,“ popsal manažer.

Red Bull vyměnil před závodem oběma svým jezdcům komponenty motory, což bylo proti pravidlům a Versttapen i Daniel Ricciardo padli na dno startovního roštu. Je možné, že to byla chyba. „Vůbec jsme nečekali, že tady budeme tak konkurenceschopní. Myslím, že kdybychom šli do kvalifikace naplno, porazili bychom Ferrari. Ale nevadí, před posledními pěti závody máme novou techniku a budeme bojovat s nejlepšími,“ dodal sebevědomě rakouský manažer.