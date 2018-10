Dravé a hladové Žabiny. Chtějí být jako chlapi a pálit ostošest

Na jaře se oba týmy potkaly v ligovém čtvrtfinále. Kdyby to na konci této sezony bylo o kolo později mezi čtyřkou nejlepších, ani jeden z obou brněnských soků by se asi nezlobil.

Být lepší než městský konkurent, to je v Brně jeden z motivů sezony.

„Z pohledu manažerů tahle konfrontace zásadní asi nějak je,“ uvědomuje si Viktor Pruša, trenér Žabin. „Jako trenér ale připravuji tým. Osobně cíle takhle (být lepší než rival) nevnímám,“ dodá pro jistotu.

Ženská basketbalová liga začala předehrávkou v neděli, Žabiny porazily SBŠ Ostrava 101:54. Dnes se doma představí KP Brno proti Strakonicím, Žabiny v domácí premiéře hostí v sobotu Hradec Králové.

Ženská basketbalová liga - 1. kolo Ostrava - Žabiny Brno 54:101 (17:30, 21:58, 36:74)

Nejvíce bodů: A. Kopecká 12, Kubíčková 10, Busková 9 - Záplatová 19, Matuzonytéová a Webbová po 16, Lančová 11, Křivánková a Šoukalová po 10.

Cíle mají v obou klubech vysoké. Cesty, kterými k cílům kráčí, jsou naproti tomu poměrně odlišné.

Na soupisce Žabin po 14 letech opět figuruje jméno Hamzová, což je dcera někdejší rozehrávačky Romany Hamzové. Jedním ze sponzorů je IMOS, což byl první velký partner rozmachu oddílu z haly Rosnička, a na lavičce je stále v roli asistenta trenéra tvůrce bývalých úspěchů Jan Bobrovský.

I tyhle detaily dokreslují fakt, že Žabiny se pozvolna vracejí tam, kde byly.

Momentálně jsou ve třetím roce pětiletého cyklu, na jehož konci mají být přední umístění v lize i v evropských pohárech. Posily jako Petra Záplatová nebo Karolína Malečková plus pivotmanky ze zahraničí k tomu mají pomoct.

„Kádr máme perspektivnější a hladovější než v minulých letech,“ hodnotí Pruša.

Nezůstalo ale jen u výměny jmenovek v šatně. Nový je taky herní styl týmu. Pruša, trenér dívčí reprezentace do 18 let, čerpal poznatky i v mužských soutěžích.

Klára Křivánková (vlevo) a Petra Záplatová na předsezonní tiskové konferenci Žabin Brno.

„Nová je přechodová fáze, rozestavení, v útoku půjde o využití silných stránek každé z hráček. Nebudeme mít univerzální herní koncept. Náš systém není v ženském basketbalu častý,“ popisuje trenér.

Požadovat bude mimo jiné rychlost v zakončení, tzv. run and gun systém, střelbu brzo po doběhnutí do útoku. „Ženy chtějí všechno hned, ale já to vnímám tak, že čas na sehrání to ještě bude chtít. Dva tři měsíce, do Vánoc,“ uvažuje Pruša, spokojený s tím, že osu sestavy tvoří kvalitní i nadějné české hráčky.

Finalistovi se rozpadl kádr, musí ho skládat znovu

Sehrávat tým zároveň se začátkem soutěže musí i v Králově Poli, tam ale ze zcela jiných důvodů. Po odchodech a koncích kariér z minulé sezony (loučila se hlavně Ilona Burgrová) se na prahu letošní přípravy do stříbrného celku minulé sezony „zakousla“ zranění.

Obrovským zásahem je tak hlavně vynucený příchod nové rozehrávačky Dovilé Saurazaitéové z Litvy.

Přesně v ten stejný den, kdy bude na konci října začínat Eurocup, půjde na operaci křížových vazů původně zamýšlená „jednička“ týmu Gabriela Andělová. „Začínáme znovu. Herně jsme dost daleko od toho, co bych si jako trenér v této fázi sezony představoval,“ povzdechl si kouč David Zdeněk.

Stejně jako v Žabinách si i v Králově Poli mysleli na přední reprezentantky, ale v přetahované na přestupovém trhu neuspěli. Tereza Krakovičová (za svobodna Pecková) posílila Nymburk, kde se setká i s Romanou Stehlíkovou, Petra Kulichová si zahraje za Hradec Králové. Proto vedení klubu sáhlo do zahraničí.

Basketbalistku Andreu Sládkovou a jejího partnera Petra Horáka zavál osud do jednoho klubu. Společně budou v nové sezoně působit v KP Brno.

„Změn je nakonec daleko víc, než jsme počítali. Je to sice finančně náročné, ale protože chceme udržet vybojované pozice, šli jsme do toho, abychom kádr doplnili adekvátně,“ pravil manažer Richard Foltýn. Cení si návratu bývalé opory Steph Maddenové, zpět je po mateřské pauze i Andrea Sládková a z USK Praha přišla Aneta Mainclová, odchovankyně Žabin.