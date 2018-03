Obraty a překvapení. Jak se perou brněnští sousedé, o náboj je postaráno

„Je to derby. Jiskří to, ve vzduchu je to cítit,“ přikyvuje Viktor Pruša, trenér družstva ze Žabovřesk. „Má to svůj náboj. Derby jsou vyhrocenější, atmosféra je skvělá,“ souhlasí Edita Šujanová, opora souboru z Králova Pole.

Ten se po dvě dekády krčil ve stínu mocného souseda ze Žabovřesk, který posbíral rovných dvacet českých a navrch pět evropských medailí. V této éře byly vzájemné souboje nudnou formalitou, v posledních letech však dostaly šmrnc.

Tím spíš, že si oba aktéři prohodili dosavadní role. Pozice toho movitějšího a ambicióznějšího nyní patří KP, v kůži vyzyvatele se ocitly Žabiny.

„Před sezonou jsme po odchodu generálního sponzora nevěděli, jestli se nám vůbec podaří hrát na takové úrovni. Tohle je odměna za naši práci,“ zmiňuje Pruša právě probíhající ligové čtvrtfinále.

To mělo být jasnou záležitostí. KP do něj vstupovalo ze třetí pozice po základní části (Žabiny až ze šesté), svého rivala navíc ve stejné fázi suverénně přehrálo loni i v nedávném semifinále Českého poháru. Jenže to by nesmělo být derby... „Šance jsou vyrovnané. Oba týmy jedou na krev, nedají si nic zadarmo,“ oznamuje Pavla Švrdlíková, pivotka Žabin.

A dva dosavadní duely jí dávají za pravdu. V tom prvním Žabiny nečekaně dobyly halu soupeře, ve druhém si v sobotu doma rychle vypracovaly dvouciferný náskok.

„Myslím si, že během prvního poločasu už by na nás nikdo nevsadil,“ prohlásil královopolský trenér David Zdeněk. „Žabiny pokračovaly ve skvělém výkonu s obrovským nadšením a entuziasmem.“ Jenže tentokrát se favorit dokázal vzchopit. Přestože ještě po třech čtvrtinách bylo skóre nerozhodné, na konci KP slavilo drtivý triumf 74:53 a vyrovnání série.

„V útoku jsme konečně začaly plnit, co jsme si řekly, k tomu jsme přidaly agresivní obranu, která na ně platila. Ukázaly jsme, že se stačí soustředit na to, co víme, že bude fungovat - aby každý plnil svou roli. Byla vidět energie a společné úsilí,“ hlásila Šujanová.

Žabinám tentokrát v koncovce vyprchala šťáva. „Tím, že jsme měly užší rotaci, nám možná došly síly. KP nás zatlačilo a my jsme se s tím tlakem špatně vyrovnaly. Když se tým dostane do laufu, trefí prakticky cokoliv, což pro nás bylo frustrující,“ líčila Švrdlíková.

„Měli jsme stejný taktický plán jako v prvním zápase, ale projevila se únava,“ poznamenal kouč Pruša. „Kvůli zraněním nemáme takovou možnost střídání a intenzita zápasu byla na ligové úrovni top, což nás stálo strašně moc sil. Holky už trošičku tahaly nohy.“

Za stavu 1:1 bude série pokračovat už v úterý v 17.30 v Králově Poli. „Je to pořád otevřené. Únava se kupí, ale doufám, že půjdeme na morál,“ věří Pruša. KP se však nehodlá nechat znovu zaskočit. „První zápas nám ukázal, že to nepůjde samo. Byla to facka, která nás probrala,“ hlásí Šujanová.