Basketbalistky Žabin chtějí po obměně kádru vylepšit šesté místo

„Dostat se do čtveřice nejlepších by byl obrovský úspěch. V každém případě chceme vylepšit naše umístění a dostat se mezi nejlepší celky,“ řekl na dnešní tiskové konferenci trenér Žabin Viktor Průša. „Naším cílem je hrát hezký basketbal, rychlý do útoku. Vycházet budeme z dobré obrany,“ doplnil asistent trenéra a zkušený kouč minulých let Jan Bobrovský, který přivedl brněnský tým nejen ke všem dosavadním domácím titulům, ale i k vítězství v Evropské lize.

Vedle jmenovaných pivotek jsou dalšími posilami rozehrávačky Petra Záplatová s Karolínou Malečkovou a na postu křídla Tereza Lančová se slovenskou reprezentantkou Nikolou Dudášovou.

„Budeme potřebovat ještě nějaký čas na zapracování nových hráček do týmu. Pozměnili jsme také herní styl při přechodu do útoku i spolupráci s podkošovými hráčkami, které nám v minulé sezoně chyběly,“ dodal Průša.

V přípravě Žabiny odehrály devět utkání a utrpěly pouze jedinou porážku. „Ty výsledky nejsou tak důležité. Jsme stále ve fázi, kdy nás čeká hodně práce. Chtěli jsme se vyhnout konfrontaci s českými týmy, proto jsme hráli pouze se zahraničními soupeřkami,“ řekl Průša.

Vedle ligy a Českého poháru budou Žabiny hrát i ve Středoevropské lize CEWL a další mezinárodní soutěži EWBL.