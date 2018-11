Pardubická aréna uvidí ostré řežby v kleci. Vrací se X Fight Nights

Do Pardubic se totiž po necelém tři čtvrtě roce vrací organizace X Fight Nights a její třináctý galavečer.

Začíná se úderem sedmé hodiny večerní a rozhodně je o co stát. V oktagonu (kleci) se představí několik desítek bojovníků v čele s Patrikem Kinclem, jenž nedávno prohrál v pražské O2 areně souboj s českou jedničkou Karlosem „Terminátorem“ Vémolou a aktuálně směřuje za odvetou. V cestě mu však nejprve bude stát Ukrajinec Alexander Dolotěnko. Toho nyní musí porazit stejně tak jako Petra „Pína“ Ondruše na dalším galavečeru v Praze, který se uskuteční v závěru letošního roku.

„Dolotěnko je šampion v combat sambu a v brazilském jiu-jitsu s rekordem 20-9 v MMA, který zápasil i na ACB, což je ruská organizace patřící k nejlepším v Evropě,“ ukazuje na kvality svého zítřejšího soupeře Kincl.

Dostane se i na ženy

Hodně pozornosti na sebe zajisté strhne také souboj královéhradeckého rodáka Jaroslava „Juboxe“ Pokorného, proti kterému bude stát mladík Mochamed Machajev. Ambiciózní zápasník z Rakouska se může pyšnit aktuální bilancí pěti výher a tentokrát by si rád vyšlápl právě na jedničku „pérové“ váhy do 66 kil Pokorného.

Mezi oběma probíhá velká slovní přestřelka na sociálních sítích. „Je to talentovaný kluk, který si momentálně začíná víc a víc věřit. Bohužel ho nikdo neusměrnil, a proto jeho slibně rozjetou kariéru rád ukončím,“ nepochybuje o svém vítězství „Jubox“ a dodává: „Do Pardubic se navíc hrozně těším. Je to moje domácí prostředí, mám to tady rád a cítím se zde dobře. A na mém výkonu to je vždy znát.“

Vedle všech „nabušených“ chlapů dostane prostor také něžné pohlaví. Zhruba v polovině večera přijde na řadu duel Sandry Maškové s Ruskou Jelenou Bagňukovou. Právě v Pardubicích Mašková v březnu zažila v kleci vítěznou premiéru.

„V sobotu se pak představí i další kluci z All Sports Academy. David Dvořák, který patří do první třicítky v evropském zebříčku, Tomáš Kvapil, Lukáš Chotěnovský a v předzápasech se objeví třeba naše mladá naděje Venda Štěpán,“ zve na další pěstní souboje do arény Kincl, jenž je stejně jako Pokorný původem z Hradce Králové.