Derby dvojčat nebude, Karolína Plíšková se odhlásila: Trápí mě třísla

„Jsem strašně zklamaná a smutná, ale program byl bohužel moc náročný,“ vysvětlila, proč se odhlašuje z klání v české metropoli. Nedojde tak na její souboj se sestrou Kristýnou.

Měl to být velký tahák úterního programu Prague Open: dvojčata proti sobě, navíc ve vlasti. Fanoušci se však téhle pikantní rodinné přetlačované nedočkají. Pro světovou šestku Karolínu Plíškovou byl aktuální zápasový zápřah přespříliš náročný.

V součtu s Fed Cupem, v němž předminulý týden pomohla Česku k postupu do finále, má za sebou sedm duelů v devíti dnech. Ve Stuttgartu totiž zůstala na následný turnaj WTA a na něm odklidila z cesty všechny protivnice – výsledkem byl 10. titul její kariéry.

Ten řidičák už potřebuju! Karolína Plíšková z Německa uháněla do Prahy, aby vyřešila svoji (ne)účast na dalším turnaji. „Jsem jsme si všichni plácli a pak se rozjeli domů. Byla jsem tam dva týdny a byla už docela ráda, že můžu Stuttgart opustit,“ usmála se. „Není čas, oslava bude jindy.“ A už by taky mělo dojít na řidičské zkoušky, neboť v Německu dostala zbrusu nové porsche: „Auta mám v garáži hezký, ale řídí Michal (Hrdlička). S řidičákem už by asi bylo na čase.“

Ale také velká únava. A bolest třísel. „Mám trochu problémy s oběma,“ řekla. „Po Fed Cupu mě tahalo levé, to je teď docela dobré. Ale přidalo se pravé. Doufám, že budu brzo v pořádku.“

Plíšková se fanouškům v Praze aspoň částečně odvděčí úterní autogramiádou, která v areálu ve Stromovce začne ve 13.30.

„Stává se to. Nejsme první ani poslední. Zranění ke sportu patří. Je to úděl skvělých hráček, které když vyhrávají turnaje, pak přicházejí i zranění,“ uvedla ředitelka Prague Open Petra Černošková. „Program je tak nabitý, že se to děje naprosto běžně. Není to nic výjimečného, co bychom Káje zazlívali.“

Aktuálně nejvýše postavenou českou tenistku tak teď čeká regenerace - a v úterý rovněž fandění sestře: „Určitě ji přijdu podpořit.“