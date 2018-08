Na návštěvě u prezidenta Masaryka. World Tour 3x3 míří k Hradu

„Tuhle změnu nedokážu posoudit, protože jsem na Hradčanském náměstí byl za život jen párkrát. Václavák měl svoje specifika, vždycky tam bylo hrozné vedro, což nevím, zda bude platit i o Hradčanech. Po stránce návštěvnosti to bude podobné, i kolem Hradu bývá velká cirkulace turistů. Vím, že má být velké teplo, vliv může mít i vítr a taky záleží, jak se podaří postavit kurt,“ má před novým místem respekt Ondřej Dygrýn z týmu Humpolce, spolufavorita turnaje.

To potvrzují i slova jeho spoluhráče Ondřeje Šišky, který se společně s ostatními vrátil z Japonska. Právě tam odehrál Humpolec svůj první letošní turnaj World Tour a jen těsně mu unikl postup do semifinále, když v prvním kole play off vedl nad Limanem 20:16, ale nakonec s pozdějšími šampiony prohrál 20:21.

„Chceme zkusit jít na vítězství v turnaji. Máme zatím povedenou sezonu, World Tour v Japonsku byla minulý víkend první akcí, kdy jsme se letos v tomhle složení nedostali do finále, takže nevidím důvod, proč si nevěřit na vítězství, zvlášť když se hraje tady v Česku,“ burcuje Šiška, po většinu sezony rozehrávač Děčína.

Stěhování z Václavského náměstí přidělává starosti organizátorům. Zatímco v předchozích letech měli hráči vše v docházkové vzdálenosti za hotelu, letos je potřeba vyřešit logistiku. Té nenahrává ani horké počasí panující v posledních dnech a očekávané i na víkend.

„Praha v prestižním kalendáři World Tour ani jednou nechyběla. Od roku 2013 jsme turnaj vždy pořádali na Václavském náměstí. Mezinárodní federace FIBA toto místo preferovala i pro letošek, ale z technických důvodů na straně Prahy 1 jsme museli hledat jinou destinaci,“ vysvětluje Michal Konečný, generální sekretář ČBF.

Pro české fanoušky přináší Prague Masters ještě další dobrou zprávu kromě toho, že se hraje v těsné blízkosti jednoho z nejdůležitějších míst naší vlasti. Letošní ročník si totiž připíše prvenství v počtu českých týmů. Kromě Humpolce se představí finalisté Chance 3x3 Tour - Mach1nes alias Brno, česká reprezentace alias Mariánské Lázně a reprezentace do 23 let alias Praha, která jde do kvalifikace o hlavní soutěž.

„Je to obrovský úspěch a výsledek spousty kroků, které jsme udělali už před sezonou i v jejím průběhu - rozšířili jsme naší Tour po dohodě s Poláky a Slováky, basketbal 3x3 je více v povědomí českých hráčů a už na finále Chance 3x3 Tour byla vidět kvalita českých celků v porovnání se zahraničím. To nám generuje hráče a týmy, které jsou schopné hrát na World Tour,“ popisuje šéftrenér české reprezentace Michal Kruk.

Dvanáct týmů bude rozděleno do čtyř skupin, které se odehrají v sobotu. Dva nejlepší celky z každé skupiny postupují do nedělního play-off. A ve hře není málo! V sázce jsou samozřejmě sportovní cíle, protože vítěz bere postup na celosvětové finále. Zajímavé jsou ale také prize money. Pro vítěze je připraveno 30 000 dolarů, druhý tým 20 000 dolarů.

Celkově se letos odměny v rámci turnajů World Tour poprvé přehouply přes pohádkový jeden milion amerických dolarů.

A co ženy? Mají kde hrát!

Aby novinek nebylo málo, tak Prague Masters si připíše jedno historické prvenství. Dveře World Tour zde totiž pootevřou ženy. Elitní série byla dosud ryze mužskou záležitostí. Jenže už od pátku nastane nová kapitola dějin basketbalu 3x3.

„Jsem ráda, že Česká basketbalová federace umožnila tento turnaj pro ženy. Snad v tom bude pokračovat více federací,“ přeje si šéftrenérka české ženské reprezentace Michaela Uhrová.

A její přání bude možná brzy vyslyšeno: „V rámci turnaje máme schůzku se zástupci FIBA, abychom projednali možnosti ženské Tour na příští sezonu.“

Michaela Uhrová (vpravo) dole) se během finále české tour radí se spoluhráčkami Terezou Vorlovou, Kateřinou Novotnou a Andreou Ovsíkovou.

Ženský turnaj pro osm reprezentačních výběrů začíná už v pátek po poledni a vyvrcholí v sobotu těsně před zahájením kvalifikačních bojů o mužské Prague Masters. Celé tři dny basketbalu 3x3 jsou na Hradčanském náměstí zdarma pro všechny, kdo se chtějí podívat na elitní světový basketbal, který už za dva roky čeká olympijská premiéra.