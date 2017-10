Kalendář ukazuje rysí rok. Na americký trůn se vracejí zimní královny

Lynx ve středu doma v pátém - rozhodujícím - finále uspěly 85:76. Do play-off vstupovaly jako vítězky základní části, sérii však musely otáčet z 1:2 na 3:2 na zápasy.

Překvapivý úspěch to není. Ne při pohledu do kalendáře. Píše se přece rok 2017. Lichý rok. Rysí rok.

Klub z Minnesoty ovládl WNBA už počtvrté. Radoval se také v letech 2015, 2013 a 2011. Zato po finále 2016 i 2012 smutnil.

Něco málo Lynx schází k tomu, aby mohly být plně uznány jako právoplatná dynastie, čtvrtým titulem však vyrovnaly počin dnes už neexistujícího Houston Comets - ten opanoval první čtyři ročníky soutěže.

A že se na americkém Severozápadě sešel výjimečný tým, o tom nemůže být pochyb. Až do roku 2011 to přitom na velkou slávu nevypadalo. Klub se za dvanáct sezon od svého založení podíval do play-off jen dvakrát a v obou případech skončil hned v prvním kole.

Ale najednou trefil minneapoliskou halu Target Center titul.

Před první vítěznou sezonou přišla pivotka Rebekkah Brunsonová, která měla zkušenost s oslavami titulu ze Sacramenta Monarchs. Na vlastní žádost se do domovského státu nechala vyměnit rozehrávačka Lindsay Whalenová.

A v následném draftu si vedení Lynx coby jedničku vybralo Mayu Mooreovou, jednu z mála „malých“ hráček, které dovedou zasmečovat. Připojme Seimone Augustusovou, jež za Minnesotu hraje už od roku 2006, a máme vítěznou sestavu, jež se nemění.

„Pražanka“ Whalenová má ve svých 35 letech namířeno do Síně slávy. WNBA od letošního června kraluje v počtu vítězství a stihla už čtyři zlata s americkou reprezentací.

Osmadvacetiletá Mooreová má bilanci totožnou. Třiatřicetiletá Augustusová vlastní dokonce tři olympijské a dva světové tituly.

Před dvěma lety sílu Lynx ještě navýšila další trojnásobná olympijská šampionka Sylvia Fowlesová, 198 centimetrů vysoká podkošová stálice.

Právě Fowlesové letošní finále sedlo skvěle. V rozhodujícím souboji zvládla 17 bodů a (finálový rekord) 20 doskoků a odnesla si trofej pro nejužitečnější hráčku série o titul.

V jedenatřiceti má za sebou Fowlesová životní léto, brala totiž trofej MVP také po základní části.

Ani ostatní hvězdy v závěrečném klání nepropadly. Mooreová dodala 18 bodů a 10 doskoků, Whalenová 17 bodů plus osm asistencí, Augustusová zaznamenala 14 bodů, šest asistenci a šest doskoků, zanedlouho šestatřicetiletá Brunsonová zvládla 13 bodů a osm doskoků. S pěti tituly v kapse se stala rekordmankou WNBA.

Sestava Lynx nestárne, vyzrává.

Sestřih z pátého finále WNBA:

„Pokaždé, když se podaří zvítězit, je to silnější zážitek, protože je to těžší a těžší,“ uznává Whalenová kvality soupeře. „Moc dobře víme, že to není snadné a že nikdy nemáme své jisté.“

Do letošní vítězné mozaiky však zapadla jedna výrazná mladice. Cecilia Zandalasiniová letos zazářila v italském dresu na mistrovství Evropy a Lynx si ji na konci srpna pozvali coby posilu pro play-off. Teď svého rozhodnutí určitě nelituje.

Na místě Zandalasiniové přitom mohla být Kateřina Elhotová. Kapitánka české reprezentace dostala z Minnesoty laso loni, s klubem už měla podepsanou smlouvu. Avšak otěhotněla a jednoho kariérního snu se vzdala.