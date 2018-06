Modelka odmávala nudu v F1 dřív. Před ní už chybovali Pelé i Číňané

„Řekli mi, ať mávám, tak jsem mávala,“ omlouvala se nezaměnitelná žena.

Ač se rázem stala terčem vtípků a rozličných komentářů, za omyl, který se v F1 zrodí jednou maximálně dvakrát za deset let, logicky nemohla. Za chybu může startér, který s ní byl v „kazatelně“. Ten si prý nebyl jistý, jestli se jede poslední kolo, a tak se zeptal ředitelství.

Tam nepochopili, že jde o otázku, považovali to za konstatování faktu, proto odpověděli: O. K.!

Není to ale ve formuli ojedinělé přeslechnutí. Už před čtyřmi lety se při závodě v Číně stalo, že se místní šéf Čchuang Tchao ptal ředitele klání Charlieho Whitinga, zda mají jezdcům signalizovat, že vjedou do posledního kola. Ten odvětil: Ne, to se nedělá. Tchao pak předal anglicky vzkaz na cílovou čáru: „No flag now - teď vlajku ne“. Jenže maršál neslyšel slůvko „No“ a začal mávat.

Stejně jako teď v Kanadě se konečné výsledky zkrátily o dvě kola. Pravidla praví, že se počítá poslední průjezd cílem, než k zmatečnému odmávání došlo - to totiž vždy vyvolá zmatek.

Koneckonců to v neděli přiznal i Sebastian Vettel: „Počítadlo okruhů na volantu ukazovalo ještě jedno kolo, ale současně jsem viděl i vlajku, a někteří traťoví komisaři už dokonce slavili. Ještěže máme vysílačky, protože jsem klidně mohl zpomalit. Také jsem se bál, aby na trať nevběhli fanoušci, protože jsme jeli v plné rychlosti.“

Naštěstí zkrácení závodu nikterak nepozměnilo výsledky, jen Daniel Ricciardo přišel o nejrychlejší kolo. Mimochodem předčasně byla odmávána i Velká cena JAR (1968) a Británie (1985).

Stal se i opak. V Brazílii 2002 fotbalista Pelé zapomněl odmávat vítězného Michaela Schumachera i o půl vteřiny pomalejšího bratra Ralfa. Stihl až třetího v pořadí Davida Coultharda, na což Pelé později reagoval, že „duo Schumacherů bylo až moc rychlé“.

Kanadské faux pas zároveň rychle vyburcovalo šéfy F1, aby vylepšili komunikaci se startérem. Ač chyba do výsledků nepromluvila, jednou by klidně mohla rozhodnout o titulu. „Musíme postupy zjednodušit a sjednotit pro všechny okruhy. Občas to není dokonalé, protože je ve hře hodně lidí, rozdílné jazyky,“ řekl ředitel závodů F1 Whiting.

Ten zároveň chce pozměnit i televizní grafiku, protože i ta mnohdy vyvolává otázky. „Lidi jsou někdy zmatení. Když ukazuje 69 ze 70 (69/70), tak my víme, že je to 69. kolo, ale příležitostný divák si může myslet, že to znamená poslední kolo. To je původce pochybností a musíme s tím lidi lépe seznámit.“

Ale ještě k té nudě na trati. Vyjma divoce vypadající nehody v prvním kole, kdy Stroll vyřadil Hartleyho, to byl v Kanadě vskutku závod bez vzrušení. Statistici spočítali pouhých jedenáct předjetí a nebýt pomalejší zastávky Lewise Hamiltona v boxech, tak by se v průběhu Velké ceny v první šestce od startu do cíle téměř nezměnilo pořadí.

Přitom montrealský okruh není Monakem, dá se tu předjíždět, ale... „Ne, s těmito pneumatikami se předjíždět nedá. Sotva trochu šlápneme na plyn, okamžitě se přehřívají a pak už jen kloužou,“ stěžoval si Nico Hülkenberg.

Snad za dva týdny ve Francii už bude F1 zase o něčem jiném než jen o omylu jedné modelky.