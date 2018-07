Vícegenerační tým vs. touha uctít legendu. Česko má jistý titul

Do finále čtyřhry totiž prošly jak šampionky Roland Garros Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, tak veteránka Květa Peschkeová. A aby toho nebylo málo, její parťačka Nicole Melicharová sice reprezentuje USA, ovšem je rodačkou z Brna. To je bilance!

Kudy do finále Wimbledonu? Podrobnosti o semifinále deblů žen

A těžko si vybrat, který z příběhů je silnější. Kouzlo spočívá v tom, že jsou vskutku dobré oba.

Peschkeová snad promine, že porušíme etiketu a prozradíme věk, ale to, že ve 43 letech takto válí, je přece obdivuhodné. Když 2. srpna 1998 spolu s Helenou Vildovou vyhrála čtyřhru v polských Sopotech, malá Nicole teprve vyhlížela pátou svíčku na dortu. Nyní je z Melicharové cenná a platná část páru, který působí jako reklama na mezigenerační spolupráci ve sportu.

Nicole Melicharová (vlevo) a Květa Peschkeová po vítězství na turnaji v Praze

Jenže proti nim se postaví momentální deblové hvězdy.

Krejčíková se Siniakovou uspěly nedávno v oranžové pařížské říši, teď touží po titulu v barvě travnatých hřišť All England Clubu.

A jejich story zní takto: Krejčíková kdysi, za doprovodu rodičů, zazvonila u domku Jany Novotné, zastihli ji zrovna venku na zahrádce. Legendu požádala o trenérskou pomoc, cenu rad zpětně nelze vyčíslit. Loňská smrt Novotné proto její bývalé svěřenkyni dala extra motivaci: vyhrát něco velkého pro Janu.

V Paříži to s bojovnicí Siniakovou splnily. Co ale může být symboličtějšího než uspět rovněž ve Wimbledonu, pro Novotnou osudovém? Navíc rovných 20 let od jejího londýnského triumfu? Proto se Krejčíková objevila třeba i na stránkách globálního deníku New York Times. I kvůli dojemné scéně - když viděla Novotnou naposledy, řekla jí: „Běž a vyhraj grandslam.“

I proto emoce Krejčíkovou přemohly už v Paříži. „Byla výjimečná,“ řekla o Novotné teď pro NY Times. „Proto pro mě bylo výjimečné být tou, které pomohla. Vždyť si mohla vybrat sto jiných...“

Krejčíková dostala i lekci ohledně toho, že tenis je sport pro vytrvalé, odolné. „Jednou mi povídala, jak se tady ve Wimbledonu v semifinále zranila. Ale brala to takhle: Prostě ne! Vezmu si prášky a dokážu to! Byla to bojovnice,“ líčí.

Takové jsou i ona se Siniakovou, těmto dvěma vrstevnicím se ale postaví věkově pestrá souhra. Příjemnou jistotou je, že Česko prohrát nemůže.