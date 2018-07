Wimbledonská vítězka v mixu Melicharová: Su ráda, že umím česky

„Česky mluvím jen díky tomu, že jsem češtinu musela používat doma a babička ani dědeček anglicky neumí. Takže se řeč snažím trénovat s holkama na turnajích, abych ji nezapomněla, a občas si vezmu nějakou českou knížku,“ rozpovídala se deblová americká specialistka loni v rozhovoru pro webový portál tenisovysvet.cz.

O víkendu v londýnském All England Clubu dospěla její kariéra na dosavadní vrchol. V sobotu slečna Melichar po boku Květy Peschkeové došla do finále dámské čtyřhry, kde ale slavily úspěch Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková. Včera večer už měla svoji vítěznou trofej i Melicharová za mix s Rakušanem Alexanderem Peyou.

V ten okamžik se mohlo začít oslavovat i v Brně, kde žije širší rodina kosmopolitní tenistky. I v dnešním globalizovaném světě je příběh této světoobčanky ojedinělý.

V Brně se narodila proto, že její maminka, tou dobou už žijící v Americe, neměla za oceánem zdravotní pojištění. Vydala se tedy rodit do Evropy. Hned jak to bylo možné – v tomto případě po uběhnutí zhruba dvou měsíců – se i s dcerou vrátila na Floridu.

Už sestru má Nicole Melicharová narozenou v zahraničí, a sice v Německu, přes které její rodiče ještě zpoza železné opony utíkali.

Nicole Melicharová (vlevo) a Květa Peschkeová během finále Wimbledonu.

Tím se však pro malou Nicole její „brněnská“ kapitola neuzavřela. Zejména k češtině byla doma vedená. „Kdykoliv jsem začala mluvit anglicky, tatínek mi hned přikázal, abych mluvila česky. Když jsem byla malá, tak se mi to občas nelíbilo, ale teď su ráda, že mě k tomu nutil,“ říká Nicole s půvabnou pomocí brněnského dialektu.

Jindy ubezpečí: „Když su v Evropě, tak se vždycky snažím u příbuzných stavit alespoň na pár dní.“ Na jihu Moravy má prarodiče, bratrance a sestřenici a příležitostí k návštěvě jsou turnaje nejen v Česku, ale i na Slovensku nebo v Německu.

Jeden či dva dny se tu a tam podaří vyšetřit, a to se pak i americké hráčce její moravské kořeny vracejí.

„Když se mě v Česku ptají, jak se jmenuju, tak říkám Melichar, s pauzou, a pak dodám ová. Vždycky na to ová napřed zapomenu. Už na to nejsu zvyklá,“ líčila deblistka, mimochodem velká fanynka ledního hokeje a konkrétně týmu Florida Panthers v NHL.

Za mořem má každý týden chleba pečený podle českého receptu, otec dodnes vaří speciality jako svíčkovou nebo knedlíky.

Jen jeho dceru delší dobu míjela příležitost spojit síly s některou z výborných českých deblistek. Až v podobě Květy Peschkeové takovou šanci našla a využívá ji měrou vrchovatou. Spolu letos vyhrály turnaj v Praze, což byl pro Melicharovou jeden ze dvou jejích deblových titulů na okruhu WTA, a o víkendu se dostaly do finále Wimbledonu.

„Ráda bych se na žebříčku deblu dostala do první padesátky, a kdyby to šlo i výše, tak by to bylo fantastické,“ snila ještě loni. Tuhle metu už dávno zdolala; před víkendem svítilo příjmení Melichar na 33. příčce rankingu. Po Wimbledonu by pak měl následovat další posun.