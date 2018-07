Návrat starých časů. Boj obrozených šampionek uvidí i královská rodina

Ale ani plavovlasá Němka v tomto směru není nepolíbenou, v dosud životním roce 2016 dobyla Australian Open i US Open.

Velešampionka proti jiné šampionce, to je aktuální zápletka.

Předchozích sedm grandslamů přitom v ženském tenisu nabídlo poměrně unikátní bilanci: vyhrálo je sedm různých dam, mezi nimi rovnou čtyři debutantky (Stephensová, Ostapenková, Wozniacká, Halepová).

Nic podobného v All England Clubu nehrozí - buď přijde renesance císařovny Sereny, útočící na rekordních 24 „zářezů“ legendy Margaret Courtové, nebo dovršený „hattrick“ pro její protivnici.

„Angie tu hraje velmi, velmi, velmi dobře,“ zdůraznila Williamsová. „Jo, naše rivalita mi chyběla.“

Obě jsme se hodně naučily

Nedávné neustálé rotování šampionek z Melbourne, Paříže, Londýna a New Yorku jako by tenisové fanoušky rozdělovalo na pesimisty a optimisty; každý si v tom našel to své.

Jedni žehrali nad absencí vládkyně, nad nevyrovnaností, nad koncem velkých dvojic (či trojic), pravidelných účastnic titulových bojů. Druzí si chválili osvěžující pestrost, nepředvídatelnost je těšila.

Tohle žádný střet novicek není.

Kerberová má s Williamsovou finálovou bilanci 1-1, což je proti americké drtičce dost slušné.

Předloni ve Wimbledonu slavila ta historicky úspěšnější, na Australian Open 2016 naopak v řeži po skóre 6:4, 3:6, 6:4 uspěla Němka. Proti tak sebevědomé Sereně W. to může být jeden z klíčových prvků. Ví, že je porazitelná. Už si to vyzkoušela.

„Ale tohle bude něco úplně nového,“ soudí Kerberová. „Obě jsme se toho teď hodně naučily. Ona se vrací po těhotenství, já zase po loňském roce. Těším se, ale zvlášť na trávě a na místním centrkurtu, kde toho Serena vyhrála už tolik, musím předvést svůj nejlepší tenis.“

Pod dohledem vévodkyně

Zatímco americká ikona odpočívala kvůli narození dcerky a pozvolný comeback odstartovala na turnajích až letos, na Kerberovou přišel ryze sportovní splín.

Vadla, na Roland Garros a US Open loni dokonce potupně „vyhučela“ hned v 1. kolech. Kvůli tomu si pro poháry a blyštivé talíře najednou chodily jejich rivalky, nyní jako by Serena s Angelique řekly dost. První nabírala kondici a znovuobjevovala predátorské instinkty vítězky, druhá změnila tým, tréninky, přístup.

ONLINE: Angelique Kerberová s. Serena Williamsová finále Wimbledonu v podrobné reportáži

Trvalo to, ale po krůčcích zase vystoupaly do posledního výškového tábora pod tenisovým nebem.

A jejich finále láká tak, že na něj má dorazit dokonce Meghan, vévodkyně ze Sussexu - a Serenina kamarádka. Což je poměrně stylové: na boj obrozených královen dohlédne i královská rodina.