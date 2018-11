Atletické hvězdy Van Niekerk a Baršim pomalu směřují k návratu na závody

Olympijský vítěz z Ria Van Niekerk, který si koleno poranil v říjnu 2017 při exhibičním zápase v ragby, byl tento týden na dráze. „Ještě do toho nejde naplno, ale pracuje na dráze dvakrát týdně. Je to součást jeho rehabilitačního programu a snad se přes to dostane bez problémů,“ řekla jeho trenérka Ans Bothaová.

Příští týden Van Niekerk poletí na další vyšetření k Lousi Holtzhausenovi do Dauhá, který dlouhodobě dohlíží na jeho léčbu. „Pravděpodobně se koncem listopadu nebo začátkem prosince dozví, jak daleko je od úplného zotavení a jestli je připraven se posunout k dalšímu kroku rehabilitačního programu,“ doplnila trenérka.

Sedmadvacetiletý Baršim se zranil na mítinku v Maďarsku, kde se pokoušel o světový rekord 246 centimetrů. V červenci musel na operaci kotníku a o zbytek sezony přišel. Úřadující mistr světa kvůli tomu nemohl plnit roli favorita na Asijských hrách, ale stihl udělat velký krok v osobním životě. „Nedávno jsem se oženil, teď mám čas být s rodinou. Ani si nepamatuju, kdy jsem měl naposledy prázdniny, protože to jsem byl hodně mladý,“ řekl na webu listu The Peninsula.

Závody mu ale chyběly. „Miluju svou práci. Před zraněním jsem neprohrál žádný závod, skákal jsem 240, měl dva nebo tři rekordy mítinků. Ta sezona šla až příliš dobře. Ale nechci říkat žádné kdyby, všechno se děje z nějakého důvodu,“ uvedl.

Na návrat netlačí. „Je to vážné zranění, takže potřebuje čas. Rekonvalescence jde dobře, ale nechci nic uspěchat a musím to brát krok za krokem. Pro mě jsou jediné cíle MS v Dauhá a hry v Tokiu,“ řekl dvojnásobný olympijský medailista. „Teď je mým jediným tréninkem chůze. Možná začnu příští měsíc s lehkým tréninkem. Ale musím naslouchat svému tělu, takže nemůžeme nic plánovat,“ doplnil.