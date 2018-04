Satoranský jednoho rivala ztratil: Meeks pyká za dopingový nález

dnes 23:01

Soupiska basketbalového Washingtonu je před play off NBA o jedno jméno chudší. Jodie Meeks se dostal do problémů kvůli pozitivnímu dopingovému testu. Liga ho suspendovala na 25 zápasů za to, že u něho kontrola odhalila stopy růstového hormonu Ipamorelinu.