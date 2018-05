Washington baví hra bez Walla. Ten se hned urazil a udělal dusno

Když v minulém týdnu vyšlo najevo, že John Wall, ústřední rozehrávač a hlavní hvězda Washingtonu, bude chybět minimálně měsíc kvůli zraněnému koleni, panovaly obavy, jestli Wizards těžkou sérii zápasů zvládnou.

Stal se však pravý opak, když Washington s Tomášem Satoranským v základní pětce vyhrál pět zápasů v řadě a poprvé bez Walla padl až v úterý na palubovce Philadelphie.

Po všech předchozích duelech si hráči Wizards v rozhovorech pochvalovali, jak skvěle jde míč z ruky a jak se hraje týmově, až se to začalo převracet do extrému, že tým Walla nepotřebuje.

Spekulace o výměně hvězdného rozehrávače byly rychle utišeny, dojem z lepší hry zůstává.

Otázkám na výkony svého týmu se ovšem nevyhnul ani sám Wall, který absolvoval několik rozhovorů v rámci propagace partnerství s výrobcem pneumatik Kumho Tires.

Byl dotázán hlavně na komentář střelce Bradleyho Beala, který prohlásil, že když si Wizards dobře přihrávají, každý z nich se nají (everybody eats). Tedy že si přijde na své body.

„To byl předpokládám vtip. Jsem jeden z nejlepších rozehrávačů a přihrávám snad možná i více, než bych měl. Vím, jak svému týmu pomáhám a čím přispívám každý zápas. Pokud mají se mnou spoluhráči problém, ať za mnou přijdou a vyříkáme si to z očí do očí. Pokud to nedokážou, nerespektuji je,“ ohradil se na otázku Wall, jemuž podobné výlevy nebyly cizí už v minulosti.

Na přetřes přišel i tweet polského pivota Marcina Gortata. Po výhře nad Torontem si pochvaloval výkon slovy: „Dnes to byla neuvěřitelná výhra! Skvělý „týmový“ výkon.“ Novináře zajímalo, proč dal Gortat slovo týmový do uvozovek.

„Neřeším to. Vím, že jsem týmový hráč, vždyť mám průměr téměř deset asistencí na zápas. Cením si toho, když dokážu spoluhráčům připravit volnou střelu. Nejvíc šokující je to od Marcina, protože ten má ode mě snad nejvíc asistencí a má nejjednodušší střely ze všech z týmu,“ řekl Wall ke Gortatově tweetu.

K situaci se po utkání s Philadelphií mohl vyjádřit i polský obr.

„Nemělo to být vůbec myšlené na Johna a věřím, že ani Brad Beal to nemyslel směrem k Johnovi. John je náš hlavní rozehrávač a určitě to chápe. Užívali jsme si, jak teď hrajeme, že máme třicet asistencí na utkání a tak. Docela mě překvapil, že se ohradil takovým komentářem. Kdo potom útočí na koho?“ řekl Gortat.