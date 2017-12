Nadějný začátek, bídný konec. Platí to pro Satoranského i Washington

Satoranský nakonec na hřišti v Brooklynu strávil takřka 21 minut. Na přelomu první a druhé čtvrtiny nastřílel všech svých pět bodů - vyrovnával na 23:23, což bylo nejpříznivější skóre pro Wizards za celý zápas, do té doby a od té doby jen dotahovali.

Několikrát se mu povedlo uvolnit spoluhráče, ale Washington zkrátka neměl svůj den - vyhlášený skokan Kelly Oubre například zblokoval sám sebe o obroučku. Z tohoto úseku tak Satoranský vytěžil i svou jedinou asistenci, zapsal i dva doskoky.

Ve druhém poločase pak už jen míjel své střely či zapisoval fauly. Celkem proměnil dva ze sedmi pokusů z pole a zahodil i oba trestné hody.

Na pozici nejlepšího střelce Wizards stačilo Oubremu 13 bodů (střelba 5/13), John Wall zvládl 10 bodů (zakončení 4/11), Bradley Beal dokonce jen čtyři (2/15). Vracející se Otto Porter je na šesti bodech, když trefil dvě z pěti střel. Celková střelecká (ne)úspěšnost Washingtonu byla necelých 37 procent.

„Bylo to děsivé. Nebyli jsme schopni střílet ani pořádně bránit. Bylo to špatné, fakt špatné. Typický příklad zápasu, na který je lepší zapomenout a myslet už na další,“ uvedl Beal, jehož v sebekritickém hodnocení doplnil kouč Brooks. „Dostali jsme na zadek, včetně mě. Celé utkání jsme byli o krok pozadu,“ řekl trenér Washingtonu.



Hráči Brooklynu působili mnohem lehčeji. Rondae Hollis-Jefferson vzlétl pro 21 bodů, 11 doskoků a šest asistencí. Caris LeVert připojil 17 bodů a DeMarre Carroll se Spencerem Dinwiddiem a Nikem Stauskasem zvládli po 15 bodech.

Podruhé za sebou neuspěl Houston - a podruhé za sebou mu nestačilo ani 51 bodů z ruky Jamese Hardena. Po Lakers narazil nejlepší tým NBA na odpor oslabených LA Clippers a prohrál 118:128.

Harden je prvním hráčem za deset let se dvěma padesátibodovými zápasy po sobě, naposledy se to povedlo Kobemu Bryantovi, jemuž se to v březnu roku 2007 povedlo dokonce čtyřikrát v řadě. Ani v jednom duelu však svému týmu nepomohl k vítězství, což se stalo naposledy v sezoně 1962/63 legendárnímu kanonýrovi Wiltu Chamberlainovi.

Levák s mohutným vousem ke své střelbě přidal osm asistencí, ale taky osm ztrát a půlminutu před koncem se nechal vyloučit. Eric Gordon ho doplnil 28 body. Citelně však scházeli Chris Paul a Clint Capela.

James Harden proti LA Clippers:



Clippers táhl Austin Rivers s 36 body, z toho 30 ve druhé půli. Lou Williams, který v létě přišel do LA výměnou za Chrise Paula, dodal 32 bodů. Williams trefil sedm trojek, Rivers šest. Oba zvládli po sedmi asistencích. DeAndre Jordan zapsal 15 bodů a 20 doskoků. Náhradníci Clippers přehráli lavičku domácích 62:10.

Golden State vyhrálo v jedenáctém zápase v řadě a na Houston se dotáhlo. Proti LA Lakers uspěli aktuální šampioni 113:106. Warriors vedl Kevin Durant s 33 body, sedmi doskoky, sedmi asistencemi a čtyřmi bloky. Draymond Green se po čtyřech zápasech vrátil 13 body a 11 doskoky. Klay Thompson nastřílel 16 bodů. Nejlepší zápas kariéry má za sebou nováček Jordan Bell - zvládl 20 bodů a 10 doskoků.

Hráči s nejmenším množství zkušeností vedli také Lakers: Kyle Kuzma zvládl 27 bodů a 14 doskoků, Lonzo Ball 24 bodů. „Proti nám střílí rád. Očividně mu to nejde proti nikomu jinému, ale proti nám mu to střílí,“ pronesl po derby pobaveně trenér Warriors Steve Kerr. Ball proměnil pět ze šesti trojek. Julius Randle přispěl 21 body a 10 doskoky.

Russell Westbrook rozhodl trojkou 1,4 sekundy před koncem o výhře svého Oklahoma City nad Atlantou 120:117. Celkem nasbíral 30 bodů, 15 asistencí a sedm doskoků. Carmelo Anthony přidal 24 bodů a Paul George 17 bodů. Steven Adams má na kontě double-double 16 bodů a 10 doskoků.

Atlantu držel nad vodou Marco Belinelli s 27 body, Ersan Ilyasova přidal 22 bodů a Malcolm Delaney nastřílel při absenci Dennise Schrödera 20 bodů.

Russell Westbrook a spol. proti Atlantě:

Detroit zdolal New York 104:101, Tobias Harris byl s 24 body nejlepším ze sedmi dvouciferných střelců vítězných Pistons. Andre Drummond ho doplnil 18 body a 15 doskoky, Reggie Bullock zvládl 14 bodů.

Kristaps Porzingis si spravil chuť po nepovedeném zápase s Bostonem a s 29 body vedl statistiky Knicks i celého zápasu, zaznamenal i devět doskoků. Enes Kanter přidal 22 bodů a 16 doskoků. Courtney Lee se dostal na 16 bodů, Michael Beasley se musel spokojit se šesti.

Milwaukee překonalo Charlotte 109:104, když zápas uzavřelo devíti body za sebou. Khris Middleton zaznamenal 28 a Janis Adetokunbo 26 bodů. Eric Bledsoe se střelecky trápil, přesto se dostal na 24 bodů, přidal 10 asistencí, pět doskoků a tři bloky. Hornets bylo málo 32 bodů Kemby Walkera.

New Orleans nemělo mnoho problémů s Orlandem, přehrálo ho 111:97. DeMarcus Cousins vedl vítěze 26 body, 11 doskoky a šesti asistencemi. Jrue Holiday nastřílel 24 bodů a Anthony Davis zvládl 20 bodů a 11 doskoků.

Jonathon Simmons byl nejlepším mužem poražených Magic s 22 body a osmi doskoky, Nikola Vučevič připojil 21 bodů a osm doskoků a Elfrid Payton 18 bodů a šest asistencí.

Denver si poradil s Portlandem 102:85, když se Nikola Jokič blýskl 27 body, osmi doskoky a šesti asistencemi a Wilson Chandler zvládl double-double 21 bodů a 11 doskoků, Gary Harris je podpořil 17 body. C. J. McCollum nastřílel za Blazers 15 a Shabazz Napier 14 bodů, Damiana Lillarda ale nezastoupili.

Miami dokázalo porazit Dallas 113:101 hlavně zásluhou Waynea Ellingtona. K 28 bodům došel hlavně zásluhou osmi trojek, polovinu z nich trefil v poslední čtvrtině. Josh Richardson ho doplnil 24 body a Tyler Johnson měl na konci zápasu 19 bodů a sedm doskoků. Heat se však zranil Dion Waiters, když si v první čtvrtině poranil kotník.

Yogi Ferrell se dostal na 23 bodů a byl nejlepším střelcem Dallasu, trefil est trojek. Harrison Barnes a Dirk Nowitzki zvládl po 20 bodech, Mavericks trefili celkem 17 trojek.

Výsledky NBA

Detroit - New York 104:101

Orlando - New Orleans 97:111

Brooklyn - Washington 119:84 (hostující Satoranský 5 bodů, 2 doskoky a 1 asistence)

Miami - Dallas 113:101

Milwaukee - Charlotte 109:104

Oklahoma City - Atlanta 120:117

Portland - Denver 85:102

Houston - LA Clippers 118:128

Golden State - LA Lakers 113:106