Vysněný dárek? Sálové boty na tenis, vzpomíná volejbalista Pfeffer

„V naší rodině se dodržují odjakživa takové ty klasické vánoční zvyky - spousta druhů cukroví, kam se jen člověk podívá, nazdobený živý stromeček, vánoční koledy a v neposlední řadě pohádky.“

Ani si už přesně nevybavuje, kdy se dovtípil, že Ježíšek vlastně neexistuje. „Ale neuvědomuji si, že by to pro mě byla nějaká zásadní rána. Na kouzlu Vánoc mi to neubralo, tudíž se pro mě na Vánocích nic nezměnilo. Dopis se seznamem dárků jsme stále dávali Ježíškovi za okno, i když jsme věděli, že neexistuje... Ono vlastně, kdo to může říct s naprostou jistotou, že vážně neexistuje,“ nadhodí s úsměvem volejbalový reprezentant. „A patří k celému vánočnímu času, stejně jako pečení cukroví, živý stromek, zdobení, koledy, pohádky, kapr, bramborový salát,“ dodá vzápětí.

„Dřív, když jsem byl ještě malý a bydlel u našich, tak jsme se sourozenci pomáhali se vším, patřilo to ke kouzlu Vánoc. Dnes, když už jsme všichni dospělí, tak už to není tak jednoduché, nicméně stále se na vánoční svátky sejdeme celá rodina. Všechny volné chvíle, které o Vánocích máme, trávíme v rodinném kruhu,“ přiznává libero Karlovarska.

Od mala byl sportovně založený, o lyžích se už zmínil, následovalo kolo, kolečkové brusle, všemožné míče, plavecké brýle, sportovní oblečení... a vybavení spojené s volejbalem? „Tak to byly černé Nike sálové boty,“ vzpomene si hned. „Z těch jsem byl nadšený. A vůbec mi nevadilo, že byly specializované na tenis a ne na volejbal,“ zasměje se.

Letos je pro Daniela Pfeffera trávení vánočního času logisticky náročnější, už není sám, má manželku a dítě. Minulé roky to praktikovali tak, že první část Štědrého dne trávili u Danových rodičů, tam je zvykem dřívější podávání večeře, a poté přejížděli k rodičům manželky, kde je naopak zvykem pozdější rozdávání dárků a večeře.

„Takže nám to krásně vycházelo. Letos to bude poprvé jinak, protože k nám s manželkou přibylo naše životní štěstí - syn Daniel. Takže od letoška budeme Vánoce střídat. Letos to vychází tak, že na Štědrý den budeme u manželčiných rodičů a na Boží hod u mých rodičů a příští rok se to prohodí a takto se to bude střídat rok co rok,“ plánuje Daniel Pfeffer.

Dosavadní průběh sezony pro VK ČEZ Karlovarsko je asi takový, jaký se mírně předpokládal. První čtyři celky se malinko bodově odloučily od zbytku tabulky a jsou natěsnány v pěti bodech. „Ale ještě je stále velice brzy na hodnocení,“ připomíná Daniel Pfeffer.

„Liga je velice vyrovnaná a do play-off je ještě spousta zápasů a může se stát cokoliv. Pro nás neexistuje nic jiného než vyhrávat a vyhrávat, cíle máme letos opět jen ty nejvyšší, tudíž k tomu musíme i tak přistupovat. Jak by řekl náš trenér: Je to válka! Bojujeme zápas od zápasu,“ připomíná starou pravdu Daniel Pfeffer.