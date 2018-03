Anketu Stolní tenista roku vyhrála poprvé Matelová

Matelová se v loňském roce stala dvojnásobnou mistryní republiky ve dvouhře i čtyřhře a se slovenskou spoluhráčkou Barborou Balážovou se kvalifikovaly na finálový turnaj série ITTF World Tour v Astaně.

„Potěšilo mě to, šampionát ještě nezačal a už mám cenu,“ řekla s úsměvem Matelová. „Je to hlavně odměna za účast na Grand Finals, takže polovinu ceny si zaslouží Bára Balážová. Rok to jinak nebyl špatný, takový nahoru a zase dolů. To ovšem ke sportu patří,“ dodala.