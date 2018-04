Výsledek Ferrari v Bahrajnu: Vítězství, odstoupení a zlomená noha

Přišlo to ve 36. kole a byl to velký průšvih. Kimi Räikkönen uviděl na semaforu zelenou a rozjel se ze stání, bohužel ten pokyn dostat neměl... Mechanik u jeho levého zadního kola se ještě marně snažil sundat pneumatiku z ráfku. Kolo se roztočilo, odhodilo ho a skončil na zemi. Vůz mu přejel nohu.

Zatímco Kimi Räikkönen uposlechl volání do vysílačky a okamžitě zastavil, k mechanikovi na zemi se seběhli lékaři. A zatímco finský pilot mizel vzadu v boxech, zraněný mechanik už byl transportován do nemocnice. Zatím není jasné, proč auto Räikkönena nikdo nezatlačil zpět a tým se ho nepokusil dostat na závodní dráhu. To ve Ferrari v té chvíli nikdo neřešil, každého zajímal pouze zraněný mechanik.

A stejně tak jezdci Ferrari. „Dostal jsem zelenou, tak jsem se rozjel. To je moje práce. Nemůžu vidět, co se děje za mnou a bohužel jsem ho zranil. Snad bude brzy v pořádku,“ řekl Räikkönen, který po závodě uvedl, že až do pokynu v rádiu žádný problém při zastávce nezaznamenal. „Mám trochu smíšené pocity. Vyhrál jsem, ale náš mechanik se zranil,“ přidal Vettel.

Chvíli po závodě italský tým oznámil, že obavy o mechanikovo zdraví byly oprávněné. Má zlomenou holenní a lýtkovou kost. „Naše myšlenky jsou s tebou Francesco, zůstaň silný,“ píše tým Ferrari.