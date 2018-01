Konec výškařské tour v Třinci, problémem byly peníze. Nebo ne?

Moravskou sérii původně tvořily mítinky v Hustopečích, Ostravě a Třinci. Když pořadatelé hustopečských a ostravských závodů ze seriálu odstoupili, vznikla Mezinárodní tour tvořená Banskobystrickou laťkou a Beskydskou v Třinci.

Nyní všechny mítinky pokračují samostatně. Pokud jde o ty v Moravskoslezském kraji, Ostravská laťka bude 25. ledna v atletické hale u Ostravar Arény coby součást mítinku Czech Indoor Gala a Beskydská 30. ledna v třinecké Werk Areně.

Proč se třinečtí pořadatelé rozhodli z Mezinárodní tour odstoupit? „Rozhodla cena,“ prohlásil nynější ředitel Beskydské laťky Stanislav Sajdok. „Rozpočet přesáhl už dva miliony korun. A my nejsme atletický oddíl, který si takové náklady může dovolit.“

Manažer Mezinárodní výškařské tour Alfonz Juck z agentury Top Athletic je přesvědčený, že nešlo o peníze.

„Vždy jsme laťku spoluorganizovali podle možností místních atletů, podle rozpočtu, ať byl dvoumilionový, nebo poloviční,“ uvedl Juck. „Peníze nebyly důvodem našeho rozchodu. Chápeme to jako nezájem s námi dále spolupracovat, bez toho, abychom si řekli, že máme na akci tolik a tolik peněz, a pak se dohodli, zda do toho půjdeme. Taková diskuse nenastala.“

Juck upozornil, že v pořadatelském týmu Beskydské laťky už není její někdejší ředitel Zdeněk Walach. „A jeho nástupci do společného podniku jít nechtěli,“ řekl Alfonz Juck. „Mám dojem, že Třinečtí už nechtějí, aby laťka byla významná mezinárodní akce, ale spíše lokálnější. Mrzí nás to, protože jsme tam nechali deset let našeho know-how.“

Stanislav Sajdok tvrdí, že letošní mítink připraví za méně peněz, ale na podobné úrovni, jakou měly ty v předešlých letech. „V chlapech bude úroveň dobrá. Budou tady všichni kromě Baršíma,“ řekl Sajdok. „Pokud jde o ženy, tak závodit budou spíše perspektivní holky, které budou na vrcholu do několika let.“

Účast v Třinci potvrdil Ukrajinec Andrej Procenko. Jeho soupeři mají být mimo jiné Polák Stanislaw Bednarek a devatenáctiletý Brit Tom Gale.

Pořadatelé Beskydské laťky letošní mítink oživí soutěží dvojic, které vytvoří výškaři a výškařky podle své výkonnosti - nejlepší muž s nejhorší ženou, druhý nejlepší s druhou nejhorší a tak dále.