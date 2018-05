Výkon jen na 75 procent. Ricciardo napodobil v Monaku Schumachera

Daniel Ricciardo se ozval ve vysílačce někdy ve 28. kole. Hlásil týmu, že ztrácí výkon. „Co se děje?“ ptal se. Následovala horlivá snaha techniků i jezdce samého. Společně se snažili zvolit takové nestavení motoru, aby byl ztráta výkonu co nejméně znát. A samozřejmě se pokoušeli i opravit hybridní pohon, což se nepovedlo.

„Ztratil přibližně 25 procent výkonu motoru,“ řekl v rozhovoru pro britskou stanici Sky Sports šéf stáje Christian Horner. „A právě proto mu také vylétla teplota zadních brzd až ke stropu. Musel chladit brzdy, musel se starat, aby se mu auto nepřehřálo a zároveň jet v čele závodu. Nebylo to vůbec snadné.“

Těsně za Ricciardem kroužil po dráze Sebastian Vettel s vozem Ferrari. Také proto si nemohl australský jezdec ani na chvíli vydechnout. „Nesměl udělat jedinou chybu, nesměl ani jednou zablokovat v zatáčce kola,“ popisoval Horner, který byl na svého jezdce viditelně pyšný.

Daniel Ricciardo se dokázal se vším vypořádat. A to v závěru závodu navíc musel změnit způsob řazení, protože měl k dispozici pouze šest rychlostních stupňů. „Připomnělo mi to Michaela Schumachera,“ připomněl Horner Velkou cenu Španělska 1994, kterou vyhrál legendární jezdec s vozem Benetton, když se mu převodovka zasekla a měl k dispozici pouze pět rychlostí.

„Bylo to neuvěřitelné, jeho auto mělo vážné problémy a on si klidně vyhraje,“ smál se sportovní šéf Red Bullu Helmut Marko. „Myslím, že by to žádný jiný pilot nedokázal. Auto začalo náhle zpomalovat, on změnil nastavení, změnil jezdecký styl a jel dál. Nepochopitelné.“

„Stále netuším, jak se mi to povedlo,“ přidal se Ricciardo. „Samozřejmě mi hodně pomohlo, že se na této trati nedá předjíždět. Je to sice krásné vítězství, ale jízdu jsem si ani trochu neužíval. Bylo to extrémně náročné.“