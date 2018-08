Bez Frooma i Thomase. Hledá se muž pro budoucnost týmu Sky

Jak moc je to reálné? Příliš ne.

Ani Froome, ani Thomas totiž na španělských silnicích v letošním ročníku Vuelty nestartují. Velšan po nejcennějším kariérním titulu několik dní jen odpočíval. Ve žlutém dresu absolvoval městská kritéria, po nocích si užíval nově nabytou slávu.

K závodům se vrátil až ve čtvrteční rovinaté etapě závodu Kolem Německa. Následně král Tour zamíří na závod Kolem Británie, kde se potká i s Chrisem Froomem.

Ten po triumfu na Giru a třetím místě na Tour dal přednost odpočinku místo obhajoby titulu z Vuelty. „Jsem vděčný za všechno, co jsem zatím ve sportu dokázal, ale chci se pokusit vyhrát pátý titul na Tour a přiřadit se k té vzácné společnosti pětinásobných vítězů,“ říká Brit.

A tak Sky na Vueltu přiváží nejslabší výběr od roku 2013, kdy jejich barvy v celkovém pořadí hájil na 27. místě Rigoberto Urán. Cíl je jasný – najít muže pro budoucnost.

Froomovi je třiatřicet, Thomasovi jen o rok méně. Je nejvyšší čas zjistit, kdo je v příštích letech může na pozici lídra nahradit. A když v sestavě chybí i zraněný Egan Bernal, objev z Tour, je tu šance pro další.

Třeba pro Michala Kwiatkowského. „Věřím, že má schopnosti na to, aby jednou vyhrál Grand Tour. Vuelta mu nabídne další příležitost,“ říká Brailsford.

Michal Kwiatkowski by měl na Vueltě patřít k lídrům stáje Sky.

Mistr světa z roku 2014 dokončil už v třiadvaceti letech Tour na jedenáctém místě. Pak se však zaměřil spíše na klasiky a třítýdenním etapovým závodům se tolik nevěnoval. „A nikdy jsem nejel dvě Grand Tour v jednom roce. Uvidíme, jak na to moje tělo zareaguje. Necítím na sobě žádný tlak, jen se těším,“ říká muž, který na letošní Tour odváděl v kopcích velké penzum práce pro Thomase i Frooma.

Na slavnostní start do Málagy přiváží Sky také dvě velké naděje – Tao Geoghegana Harta a Pavla Sivakova. „Oba mohou v budoucnu na Grand Tour předvést velké věci,“ myslí si Brailsford. Druhým mužem, na kterého bude nebeská letka v celkovém pořadí vedle Kwiatkowského spoléhat, je však Španěl David de la Cruz.

Devětadvacetiletý cyklista s obličejem studenta ví, že nemá takové schopnosti jako jeho britští kolegové. „Ale nikdy nevíte. Geraint Thomas taky vyhrál Tour, i když přitom předtím nikdy nedojel na žádné z Grand Tour v nejlepší desítce,“ připomíná.

Osmkrát už startoval na třítýdenním etapovém závodu. Nejlépe si vedl v roce 2016 právě na Vueltě, kde celkově dojel sedmý.

V minulých sezonách De La Cruze srážely zranění i nemoci. Nedokázal prodat co v něm doopravdy dřímá. Teď tu šanci dostane. „Ale nesvazuje mě to, spíš to vidím jako příležitost,“ tvrdí.

Dojel letos devátý na Baskicku, vyhrál etapu na Paříž – Nice a v květnu pomohl Froomovi k titulu z Gira. „Což pro mě bylo jako studium univerzity,“ směje se. „Viděl jsem, jak Froomie zvládá těžké momenty. A den, kdy dokázal celý závod obrátit na hlavu? V budoucnu mi to hodně pomůže,“ věří.

Jestli už nyní na Vueltě? Příští tři týdny napoví.