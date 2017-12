VZPOMÍNKA: Co se dělo před dopingovým testem Chrise Frooma

Byl jsem tehdy na Vueltě. Vzpomínky, z nichž některé se zdály být nepodstatné, nyní ožívají a propojují se do nových souvislostí.

Chris Froome se provinil 7. září po osmnácté etapě, o čemž byl informován o dva týdny později. Dosud nebyl suspendován. UCI si vyžádala od Froomea i jeho stáje Sky další informace.

Tisková konference s Froomem o volném dni v Logroňu, tři dny před testem. Rychlovka. Řady židliček pro novináře jsou rozestavěné ve vestibulu hotelu. Pak mluvčí týmu Sky přivede Frooma, ten deset minut odpovídá a je konec.

Některým kolegům připadá přetížený, skrývá kašel, s nímž často v minulosti bojoval i po etapách. „Nejste nemocný?“ ptají se. Zakroutí hlavou. Ovšem byl by blázen, kdyby soupeřům přes média přiznal slabost. O den později ovládne časovku a navýší svůj náskok.

Froomův pomocník David Lopéz tehdy španělské novinářce Ainaře Hernandové vykládá: „Spal jsem na pokoji vedle Chrise a během noci mě budil svým kašlem.“

Sedmnáctá etapa vede na Los Machucos. V celé kauze jde o klíčový den. Froome na jeho konci přizná, že si už na startu připadal prázdný: „Napadlo mě tam, že dnes zaplatím za úsilí v časovce.“ Stoupání na Los Machucos je novinkou. Hrbolatý asfalt, zrádné rampy. „Brutální,“ okomentuje ho lídr závodu. Navíc ta zima. A potom i déšť. V chladných podmínkách se vždy cítil hůř.

Šest kilometrů před cílem soupeři útočí a Brit nestačí, mezera se zvětšuje. Poprvé za celou Vueltu zjevně trpí, pomocníci z týmu Sky ho „táhnou“ do cíle. Protne jej 42 vteřin za Italem Nibalim, na nějž mu celkově zůstává 1:16 minuty k dobru.

Za cílem se Froome třese. Týmy tu nemají své autobusy, protože po úzké silničce by se nahoru nedostaly, jezdci se převlékají v autech. Froome ve vlezlé mlze postává u pódia zabalen do deky a čeká na ceremoniál. Musí si dojít hned pro tři výsostné dresy. Vyhlášení se vleče, zas a znovu kašle. Na tiskové konferenci poté monotónním hlasem tvrdí: „Všechno se bude sčítat. Kdybych se dnes vydal přes míru, další etapy by mi vystavily účet.“

Autem Sky ho vezou z vrcholu do hotelu. Ne, není to právě blízko. Podle Froomovy verze se toho dne jeho astma zhorší natolik, že poslechne radu lékaře týmu Sky, aby si vzal větší dávku salbutamolu. Takovou, se kterou by se stále vešel do 1000nanogramové normy.

Nazítří je v 18. etapě ke klášteru v Liébaně opět vše jinak, obživlý Brit ujíždí Nibalimu a míří k titulu. Za cílem jde už posedmnácté během Vuelty na antidopingový test, který je pro lídra závodu povinný. Ale tentokrát z něj čistý nevyjde.

Vše následující je hrou lékařů a právníků. Sám musí čekat, zda ho trápení na Los Machucos bude stát mnohem víc než těch 42 vteřin ztráty.