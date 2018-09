Konec Vuelty: Yatesovy oslavy, Antonovo loučení a Vivianiho triumf

Není to nic nového.

Už od roku 1993 Vuelta vrcholí v srdci Madridu.

Výjimkou byl pouze rok 2014, kdy Španělé oslavovali výročí návštěvy svatého Františka z Assisi v Santiagu de Compostela. Tehdy se tam jela závěrečná časovka.

Nedělní finále Vuelty nabídlo tradičně rovinatou podívanou. Když se po příjezdu do centra města konečně začalo závodit, ujela šestice Alessandro de Marchi, Tiago Machado, Jetse Bol, Loic Chetout, Stephane Rossetto a Mikel Iturria.

Nikam daleko se ale nedostala, sprinterské týmy se měly na pozoru. Podobně tak dopadly i další pokusy o únik, všechny byly záhy zlikvidovány.

Na čele se objevovaly dresy Bory, Quick-Stepu, Treku, které sedm kilometrů před cílem sjely i poslední úniknuvší trojici Rosskopf, Bravo, Rubio.

Do závěrečného kola tak vjížděl celý balík pokupě.

Sprinterské vlaky se poté přetahovaly o nejlepší pozici pro svého vyvoleného. Zdálo se, že ideálně spurt rozjede Quick-Step, vždyť měl na čele tři závodníky.

Jen ty vyvolený chyběl…

Elia Viviani se totiž zaseknul přibližně na dvacátém místě.

Vláček Quick-Stepu okamžitě zpomalil a dopředu vyrazili jiní. Na první místo se tlačili Danny van Poppel, Giacomo Nizzolo nebo Marc Sarreau.

A pak přijel Viviani. Italský spurter dlouho hledal cestu, kdy se prodrat mezi houštím těl vpřed. Nakonec ji našel u levé bariéry. V poslední stovce zapnul své turbo a potřetí na této Vueltě dokázal, že v hromadných spurtech nemá konkurenci.



„Přestože jsem asi dva kilometry před cílem ztratil svůj vláček, neztratil jsem víru, že se pořád můžu vrátit a zabojovat o vítězství. Můžeme být pyšní na to, čeho jsme na této Vueltě dosáhli,“ řekl vítěz v cíli.



Na druhém místě za ním spurtoval Peter Sagan, třetí byl Nizzolo.

S rukama nad hlavou pak cíl na 32. místě proťal celkový šampion Simon Yates.

Pro Brita to byl v neděli v Madridu den v červeném.

Červený měl pochopitelně dres, pak také brýle, boky na helmě, omotávky, rám kola, prostě každý detail.

Oslavoval totiž největší triumf své kariéry. Poté, co na květnovém Giru zkolaboval v 19. etapě a přišel o výsostný růžový dres, je pro něj titul z Vuelty zadostiučiněním.



„Pořád nemohu uvěřit, že jsem to tu dotáhl až do konce. Speciálně po tom, co se mi přihodilo v květnu na konci Gira. Jsem nesmírně hrdý. Na sebe i ještě víc na můj tým. Odvedl fantastickou práci,“ hodnotil na sobotní tiskové konferenci.

Po triumfu Chrise Frooma na Giru, Gerainta Thomase na Tour se tak stal třetím Britem, který letos ovládl jednu ze tří Grand Tour.

Na druhém místě skončila velká španělská naděje Enric Mas, který se na pódium prodral v sobotní předposlední etapě podobně jako nakonec třetí Miguel Ángel López, který tak po třetím místě na Giru přidal i třetí místo na Vueltě.

Bodovací soutěž ovládl Alejandro Valverde. Puntíkovaný trikot pro nejlepšího vrchaře si zajistil Thomas de Gendt. Nejlepším týmem je Movistar.

Anton se loučil

Letošní závěrečná pouť měřila 100,9 kilometru.

Cyklisté přesně v pět hodin odpoledne vyjeli z Alcorónu, předměstí Madridu, kam z hlavního města vede i metro.

Čekalo je úvodních 27 rovinatých kilometrů, než vjeli na okruh v hlavním městě, který obkroužili celkem jedenáctkrát.

Po startu se už tradičně nezávodilo, jelo se hlemýždím tempem.

V čele pelotonu se bavili lídři jednotlivých soutěží. Simon Yates si se svým týmem připíjel šampaňským, Alejandro Valverde hovořil se svým nástupcem Enrikem Masem.

A Igor Anton se loučil s kariérou podobně jako Alberto Contador před rokem.



Tenhle baskický vrchař vezl před osmi lety červený dres, vyhrál na Vueltě dvě etapy, než v trikotu lídra ze závodu po těžkém pádu odstoupil.

Už nikdy pak v kopcích nebyl tak suverénní.

„V srdci cítím, že je potřeba jít dál. Nic bych na své kariéře neměnil, nemohlo to být asi lepší. Důležité je skončit s úsměvem,“ řekl před etapou.

Když poté peloton vjel do centra Madridu, Anton jel před ním a užíval si ovace, které mu fanoušci pro jeho loučení připravili.

Pak už začala bitva o poslední etapový vavřín letošní Vuelty a v ní Viviani potvrdil svou spurterskou dominanci.