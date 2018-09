Yates zvládl i královskou etapu a je blízko triumfu na Vueltě. Vyhrál Mas

Měla to být chaotická etapa.

Neúprosná, tvrdá, rozhodující.

Prostě taková, jakou od královské etapy španělské Vuelty očekáváte.

A opravdu taková byla.

Od úvodního kilometru to byl ohňostroj útoků. Zaskočit Simona Yatese se na andorrských silnicích pokoušeli Nairo Quintana, Miguel Ángel López i další.

Britský cyklista se ale mohl spolehnout na pomoc svého bratra Adama. Ten úvodní dva týdny Vuelty šetřil síly jak to jen šlo.

Měl být Simonovi k ruce v nejtěžších okamžicích Vuelty. A teď byl. S lídrem týmu zůstal až na metu 17 kilometrů před cílem, kdy jeho bratr znenadání zaútočil.

„Nikdy mi neříká, kdy zaútočí,“ smál se už v pátek Adam.



Teď Simon přesně tohle udělal.

S Enrikem Masem si dojeli k Lópezovi s Quintanou a spolu pak ujížděli skupině s před etapou druhým Alejandrem Valverdem a třetím Stevenem Kruijswijkem. .

Nejprve o deset vteřin, pak o dvacet, třicet, minutu.

Ne, Valverde znovu neměl svůj den. Po chvíli odpadl i ze skupiny favoritů a sen o pódiu se rozplynul. Ten se rozplynul také pro Stevena Kruijswijka, který na duo López, Mas ztratil více než minutu.

Kolumbijec se Španělem totiž prožili báječný den. Během cílového stoupání ujeli i červenému Simonu Yatesovi a na poslední chvíli tak proklouzli na pódium pro tři nejlepší. V závěrečných metrech měl více sil Enric Mas, který se tak slavil jednak první vítězství na Grand Tour a také posun na druhé místo. López se posunul na třetí příčku.

Endless guts and a mighty performance propel @EnricMasNicolau to the stage victory in Andorra and the GC podium!#WayToRide#LaVuelta18 pic.twitter.com/cSzSmM8T9x