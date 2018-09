Horské drama v Baskicku. Valverde se přiblížil Yatesovi, vyhrál Woods

Ještě nedávno se Vuelta Baskicku 33 let vyhýbala.

Mohly za to bombové hrozby tamní nacionalistické organizace ETA.

Ty už naštěstí nehrozí. Také proto mohla sedmnáctá etapa končit na Vueltou zatím nepolíbeném vrcholu Balcón de Bizkaia.

Betonový krpál s pasážemi přes 20 procent právem naháněl pelotonu strach. „Neznám to stoupání, ale moc dobře vím, jak drsné bývají baskické kopce,“ tvrdil lídr závodu Simon Yates.

„A já jsem rád, že jsem skončil s cyklistikou,“ smál se zase při zmínce o kopci Pedro Delgado, vítěz Tour i Vuelty.

Se čtyřmi minutami k dobru vjížděla do závěrečného stoupání šestadvacítka cyklistů šlapající celý den v úniku.

A to jí stačilo. Lépe řečeno Michaelu Woodsovi to stačilo.

Ze skupiny sice nejprve útočili David de la Cruz, Dylan Teuns nebo Rafal Majka. Byl to ale kanadský cyklista, který o svém nejcennějším triumfu po přestupu z atletiky rozhodl v závěrečném kilometru.

We'd be happy for Woodsy regardless but part of our emotion is all about this: "My wife had a stillbirth two months ago. We lost the little guy. His name was Hunter. The whole time I was going up the climb, I was thinking of him. I wanted to win so badly for him + I did it."  pic.twitter.com/bu2bCZBf7T