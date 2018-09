Fantastický Yates kraloval na Les Praeres. Je novým lídrem Vuelty

Páteční výjezd na Camperonu to odstartoval.

Sobotní etapa s pěti náročnými stoupáními ve vrchařském menu Vuelty pokračovala.

Už po třetí vrchařské prémii dne začal ztrácet červený trikot Jesus Herrada, který zaspal ve sjezdu a další favorité mu ujeli.

Až do cíle etapy už je neviděl.

„La roja“ tak byla opět k mání.

Pět kilometrů před cílem byl dostižen Michal Kwiatkowski, poslední z uprchlíků. Půda pro závěrečné útoky favoritů pro celkové pořadí byla připravena.

We've seen an equally gutsy ride from @kwiato today at #LaVuelta18. He's still off the front, solo with a slender advantage ahead of the final climb. @iamdlax is also off the front in a chase group behind. 8km to go pic.twitter.com/AFCFmW4slA