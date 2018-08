Historie se opakuje. Dennis po roce znovu vede Vueltu po první etapě

Dvě hodiny seděl Dylan van Baarle v horkém křesle pro vedoucího muže úvodního prologu. „Ale tohle je ideální trať pro Michala Kwiatkowskiho,“ upozorňoval.

Věděl, o čem mluví.

Prvním mezičasem polský cyklista projel s dvouvteřinovým náskokem. Cílem pak proletěl s 11 vteřinami k dobru. Na osmikilometrovém prologu!

Dvacet minut pak čekal, jestli jeho čas někdo ohrozí.

Nedokázali to evropský šampion Victor Campenaerts (o vteřinu), slovenský šoumen Peter Sagan, ani italský borec Vincenzo Nibali.



Až největší favorit prologu Rohan Dennis Poláka z prvního místa sesadil a zopakoval tak historii.

Před rokem vyhrál se svou stájí BMC úvodní týmovou časovku v Nimes a oblékl se do červeného dresu lídra závodu.

Nyní to dokázal znovu.

Pro „la roju“ i letos udělal vše, co mohl. Jako jediný z týmu si byl v pátek projet trasu úvodního prologu. „A je to hodně přímočará časovka. Je v ní opravdu málo míst, kde musíte brzdit,“ všiml si.

Sám příliš nebrzdil. Už na mezičasu v polovině trati vedl o pět vteřin.



Do cíle ještě jednu vteřinu ubral a po roce tak znovu oblékl červený dres lídra Vuelty. „Kwiatkowski na mě vytvořil velký tlak. Doufal jsem, že bude o něco pomalejší, aby to pak nebyl takový stres. Takhle jsem do toho dal všechno a doufal jsem ve výhru,“ popisoval Australan.

Za Dennisem dojel o šest vteřin druhý Kwiatkowski, o další vteřinu zpět byl třetí Campenaerts.

Jak jsou na tom po úvodních osmi kilometrech největší favorité závodu?

Wilco Kelderman ztrácí 22 vteřin, o dvě sekundy víc pak Alejandro Valverde. Do půlminuty za vítězem se vešli ještě Bauke Mollema, Simon Yates, Steven Kruijswijk a Ilnur Zakarin. Jednatřicet vteřin ztrácí Nairo Quintana.

Prolog se nepovedl Louisi Meintjesovi, který ztrácí už 57 sekund, o moc lépe na tom není Richie Porte, který má po osmi kilometrech Vuelty manko 51 sekund.

Jedinému českému cyklistovi v závodě Janu Hirtovi se úvodní prolog nevydařil. Pouze dva cyklisté byli pomalejší, Hirt na 174. místě ztratil minutu a 34 vteřin.

Hned v neděli peloton čeká první etapa s cílem na vrcholu krátkého stoupání na Caminito del Rey.

Porte se trápil

Přesně v 17.26 odstartoval 73. ročník Vuelty.

Do ulic Málagy, která španělskou Grand Tour přivítala už po třicáté, se ze startovní rampy jako první vydal domácí Jorge Cubero Galvéz.

Čekal ho osmikilometrový rovinatý prolog od muzea Pompidou přes nábřeží a nejznámější pláže v Málaze, než se trasa stočila do centra města na slavnou pěší zónu Calle Marques de Larios.



Ještě před slavnostním startem uctili organizátoři minutou ticha památku Javiera Otxoy. Vítěz etapy na Tour zemřel v pátek po těžké nemoci.

Už po dvaceti minutách odstartoval do závodu největší favorit závodu. Alespoň podle sázkových kanceláří.

Jenže Richie Porte nic velkého v Málaze nepředvedl. V cíli byl o 26 vteřin pomalejší než v té době vedoucí Sebastian Langeveld. Na jindy výborném časovkáři se podepsaly střevní potíže, které ho provází od čtvrtečního rána.

O první místo v etapě se tak prali jiní.

Langevelda v čele vystřídal Dylan van Baarle, který pak v horkém křesle seděl dvě hodiny, také proto si šestadvacetiletý Nizozemec nechal do křesla přinést večeři.

Na jeho čas marně útočili třeba Teuns, de Marchi, Hart nebo španělský šampion Jonathan Castroviejo.



Až Nelson Oliveira van Baarleho vysvobodil a dostal se do vedení o tři vteřiny.

Ale jen na chvíli, než osmi kilometry proletěl Michal Kwiatkowski. Ani polský mistr světa ale na prvním místě nezůstal.

To stejně jako před rokem vybojoval Australan Rohan Dennis.