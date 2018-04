Šrámek slavil volejbalové stříbro „doma“. U reprezentace chce pokračovat

Volejbal

Další 2 fotografie v galerii Volejbalový trenér Leoš Šrámek během finále ME do 18 let | foto: Jan Salač, MF DNES

dnes 10:22

Před rokem byl u toho, když čeští volejbaloví kadeti senzačně vyhráli v Maďarsku mistrovství Evropy do 19 let. Letos pověsili asistentovi reprezentačního trenéra Leoši Šrámkovi stříbrnou medaili z Eura do 18 let na krk ve Zlíně, kde dlouhá léta hrál a pak trénoval mládež.