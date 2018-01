Volejbalistky Prostějova uhrály v Lize mistryň set s Novarou

Hanačky vstoupily do utkání s přílišným respektem. Přenechaly úřadujícím italským mistryním iniciativu a v úvodních dvou setech se nevzmohly na vážnější odpor. Často doplácely na nevynucené chyby, kterými darovaly domácím volejbalistkám laciné míče. V prvním setu uhrály pouze 12 bodů a ve druhém si připsaly jen o jeden více.

Do třetího dějství už vstoupily české mistryně mnohem odvážněji. Více riskovaly, zlepšily hru v poli, zpřesnily souhru a to se odrazilo i na větší jistotě v útoku. Soupeřky v tomto setu nepustily ani jednou do vedení. V koncovce získaly náskok 24:19 a v nervózním závěru se jim podařilo proměnit čtvrtý setbol.

Nasazené tempo ale Hanačky neudržely. Volejbalistky Novary opět převzaly ve čtvrtém setu režii zápasu do svých rukou a bez problémů si připsaly tříbodové vítězství.

Ve čtvrtém kole se Prostějov s Novarou utká znovu, 7. února ji přivítá doma.