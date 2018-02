Prostějovské volejbalistky udržely neporazitelnost, udolaly Olomouc

Trenér Prostějova Miroslav Čada si postěžoval, že jeho hráčky zradil servis. „Hosté přihrávali výborně a zejména proto jsme se strašně nadřeli na každý bod. Zpočátku se nám nedařilo prosazovat útokem, načež se zápas postupně změnil v těžký boj. Olomouc měla v závěru mnohem blíž k výhře, nicméně dramatickou koncovku jsme zvládli my. Což je z mého pohledu největší pozitivum tohoto střetnutí,“ uvedl na klubovém webu.

Právě Olomouc byla na tuzemské scéně posledním přemožitelem Prostějova, loni ve finále play off uspěla dvakrát a dokázala protáhnout sérii až na maximální počet pěti zápasů. Před necelými dvěma týdny s Prostějovem ve finále Českého poháru prohrála 1:3. „V koncovce jsme místo odvahy jen čekali, co se při našem vedení 14:12 stane, a to si proti soupeři formátu Prostějova nemůžeme dovolit,“ podotkl olomoucký kouč Jiří Teplý.

Prostějovský tým ztratil v extralize druhý bod, o první přišel v listopadovém osmém kole po výhře 3:2 v hale libereckého nováčka. Tehdy však tie-break skončil jednoznačným výsledkem 15:2.

Uniqa extraliga volejbalistek - nadstavbová část 20. kolo

Skupina o 1.-6. místo

Frýdek-Místek - Liberec 0:3 (-17, -14, -28)

Nejvíce bodů: Kukučová 12, Pavelková 10 - Mikšíková 17, Krišková 14, Staňková 11.

Prostějov - Olomouc 3:2 (-19, 20, 22, -23, 14)

Nejvíce bodů: Horká 31, Emontsová 18, Trnková a Kossányiová po 16 - Košická 22, Orvošová a Michalíková po 16.

Ostrava - KP Brno 3:1 (21, 24, -23, 18)

Nejvíce bodů: Diatková 17, H. Kojdová 14, Makauskaiteová 12 - Pištěláková a Peneová po 14, Meidlová 11.

Tabulka Tým Z V P S M B 1. Prostějov 20 20 0 60:7 1640:1140 58 2. Olomouc 20 17 3 54:15 1638:1260 50 3. Liberec 20 13 7 47:28 1703:1511 40 4. Ostrava 21 13 8 44:30 1687:1506 40 5. KP Brno 20 13 7 42:31 1625:1523 37 6. Frýdek-Místek 21 8 13 29:46 1489:1733 22

Skupina o 7.-10. místo

Olymp Praha - Přerov 3:1 (-23, 21, 14, 22)

Nejvíce bodů: Kalhousová 21, Melicharová 18, Černá 13 - Svobodová 18, Vander Meerová 14, Schoeneová 11.

Fénix Brno - Šternberk 0:3 (-24, -22, -21)

Nejvíce bodů: Kočvarová 13, Štrychová 10, Beránková 9 - Karpušynová 13, Dudová 12, Polášková 11.