Volejbaloví mistři z Českých Budějovic nenechali v Příbrami ani set

Čtrnácti body k výhře hostů pomohl reprezentační smečař Petr Michálek, o jeden méně si připsal univerzál Filip Křesťan, letní posila z Kladna.

Trenér Jihostroje René Dvořák přiznal, že se obával domácího servisu. „Protože víme, že mají hráče, co to umějí osolit, ale vypořádali jsme se s tím velice dobře. My jsme naopak dokázali Příbram zatlačit a vyhrát i přes různá nedopatření a nesrovnalosti, které budou ještě chvilku trvat, protože ten tým je spolu teprve krátce,“ řekl České televizi.

Domácí kouč Martin Kop uznal, že mistrovský tým byl nad síly příbramských hráčů. „Budějovice mají tři české reprezentanty, dva slovenské a další cizince, to je velká kvalita. Hráli absolutně bez chyby, jako stroj, zato když jsme měli šanci my, tak jsme ji nevyužili. Přesto byly první dva sety vyrovnané,“ prohlásil Kop.