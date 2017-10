Štokr dovedl liberecké volejbalisty k výhře nad Kladnem

V duelu medailistů minulého ročníku se Severočechům podařila proti vicemistrovi odveta za vyřazení v semifinále a v nové sezoně zůstali na rozdíl od soupeře bodově stoprocentní. V tabulce se vyrovnali mistrovským Českým Budějovicím a Karlovarsku, které ještě neztratily ani set.

Domácí tým táhl hvězdný univerzál Jan Štokr, autor 25 bodů, a Dukla dominovala na servisu, z něhož si zajistila 15 bodů. Pouze ve druhém setu se jí v tom Kladenští vyrovnali. „Byla to taková servisová přestřelka. My v tom druhém setu udělali dvě tři chyby při vedení o tři body a to se nám vymstilo. Celkově jsme tlačili víc na servisu a to rozhodlo,“ řekl České televizi domácí kouč Michal Nekola.

Jeho protějšek Milan Fortuník uznal, že Liberec byl lepší a zasloužil si vyhrát. „V průběhu zápasu jsme měli technické problémy, hlavně na přihrávce, a nemáme jistý servis. Naštvalo mě, že jsme se na začátku čtvrtého setu uspokojili vedením a vyrovnaným stavem, to tam nepatří,“ řekl Fortuník.

Výsledky Uniqa extraliga volejbalistů - dohrávka 2. kola Liberec - Kladno 3:1 (19, -20, 19, 20)

Nejvíce bodů: Štokr 25, T. Kriško 17, Galabov 15 - Hýský 14, Gromadowski 13, Šulista a Sobotka po 9.