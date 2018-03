Ostravské volejbalistky cestovaly do Ruska přes noc, čeká je duel o postup

Doma Ostravanky s krasnodarským Dinamem prohrály 1:3, takže k postupu potřebují zvítězit 3:1 nebo 3:0 a ještě zvládnout rozhodující zlatý set. „Zkusíme se o postup porvat, předem nic nevzdáváme,“ prohlásil ostravský manažer Miloš Matula.

„Po prvním zápase už z nich nebudeme vykulení. Musíme ale začít od přihrávky, o ní byl ten první zápas,“ uvedl ostravský trenér Zdeněk Pommer.

Zatímco Ostravanky hrají v české extralize o medaile, Krasnodar skončil v ruské superlize po základní části poslední s jednou výhrou. Přesto měl v Ostravě navrch.

„Tak bych to nebral, že jsou desáté. Mají dobrý tým, vysoké hráčky,“ podotkl Pommer. „Na druhou stranu my musíme být odvážnější.“ Do Ruska, leč do Krasnojarska, Ostravanky letěly i loni při své premiérové účasti v evropských pohárech. „Tentokrát to není tak daleko,“ upozornil Miloš Matula. Do Krasnodaru to je přibližně dva tisíce kilometrů, zatímco do Krasnojarska to bylo téměř třikrát tolik.

Na místě byly včera v deset hodin dopoledne. „V jedenáct jsme byli na hotelu, dali si brzký oběd a holky šly spát, aby stihly večerní trénink v tamější hale,“ nastínil program manažer Matula.

Noční let byl podle něj nejvýhodnější i ekonomicky. „Moc letů už na výběr nebylo, jelikož jsme museli se zabukováním letenek čekat, jestli vůbec do čtvrtfinále postoupíme,“ připomněl.

Volejbalistky se z Krasnodaru vrátí zítra v noci. V sobotu ale nemusejí hrát extraligu, jelikož duel v Brně (3:2) si předehrály v pondělí. Zato v pondělí od 18.00 budou doma s Olomoucí dohrávat utkání dnešního 24. kola ligy.

„Vyšlo nám to tak, že doma budeme hrát i zbylé tři zápasy nadstavbové části, takže aspoň už nemusíme nikam cestovat,“ uvedl Miloš Matula.