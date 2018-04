Ostravské volejbalistky předvedly proti Olomouci senzační obrat

„Začali jsme zápas vlažně a zase jsme koukali, jak hraje Olomouc. K tomu jsme dva sety hodně špatně přihrávali,“ řekl ostravský trenér Zdeněk Pommer. „Postupně jsme se zvedali a ve třetím setu jsme soupeřky dostali pod tlak a utkání začali otáčet.“

Co se s Olomoučankami stalo po dvou vyhraných sadách? „V hlavách jsme už vyhráli a jak se Ostrava chytila, tak jsme bojovali proti ní, proti divákům a proti rozhodčím. To bylo těžké,“ prohlásil olomoucký trenér Jiří Teplý. „Jestli budou takoví rozhodčí, že lajnový má praporek dole ještě dříve než balon doletí k čáře, tak je to špatné. Takto v tie-breaku pískli čtyři balony, což je hodně. Anebo jestli nepískne tažený balon, když jede hráčce po břiše a pak nám dvoják, tak ať jde někam...“

Rovněž Pommer měl k sudím výhrady. „V některých fázích vzali utkání do vlastních rukou. Ve druhém setu nám pískli tři doteky sítě za sebou. Místo abychom se soupeřkám přiblížili, prohrávali jsme o šest bodů,“ zlobil se. Je přesvědčený, že domácí hráčky v síti nebyly. „Ale vůbec nechci hodnotit rozhodčí,“ dodal. „Pro nás je důležité, že jsme si vybojovali další zápas na domácí půdě.“

Olomoucká nahrávačka Šárka Kubínová prohlásila, že když vedly 2:0 na sety, tak měly vyhrát. „Ale jsme ženy, což samo o sobě hodně vypovídá,“ usmála se. „Najednou jsme věděly, že už nemáme co ztratit, a to někdy na ty holčičí hlavy pomáhá,“ komentovala obrat ostravská blokařka Iva Nachmilnerová. „Byl to krásný týmový výkon, úžasná atmosféra. Otočit takový zápas se povede málokdy.“

Právě Nachmilnerová k tomu výrazně pomohla svým servisem. Ve čtvrté sadě šla na podání za stavu 20:22 a Ostravanky otočily na 23:22. V tie breaku blokem snížila na 12:13, načež při jejím servisu ostravské volejbalistky dokonaly obrat na 15:13.

„Nikdy to není o jednom člověku,“ odmítla Nachmilnerová své zásluhy. „Na hřišti nás je šest. Byla to jen dobrá konstelace, že jsme to uhrály. A že jsem zápas dopodávala? To se mi často nestává, protože nemám luxusní servis, spíše je to moje slabina. Takže to je pro mě takové malé vítězství.“

Šárka Kubínová prohru přičítá i obrovskému množství chyb. „Tolik jako dnes jsme jich v této sezoně ještě neudělaly,“ uvedla. „Třetí set jsme si vyloženě prohrály samy. Nejsme zvyklé kazit servisy a dnes jich bylo na pováženou...“ Ztratily jich 17, Ostravanky deset.