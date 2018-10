Po dvaceti letech na čele. Volejbalisté Ústí zažívají snový start

„Je rarita, že žádný z top sportů v Ústí 20 let ligu nevedl. Samozřejmě to nepřeceňujeme, ale je to příjemný pocit. A když uspějeme i s Ostravou, bude to start podle našich představ,“ usmívá se klubový šéf Miroslav Přikryl, který s Ústím zažil zlaté časy, ale i ty nejtěžší chvíle.

Byť jeho tým přesvědčivě zvládl oba úvodní zápasy, doma porazil Benátky 3:0 a ve Zlíně uspěl 3:1, cíle klubu zůstávají poměrně skromné. „Chceme bojovat o předkolo play off. A kdyby se to povedlo, tak nakukovat do první šestky, která zaručuje přímý postup do vyřazovací části,“ přeje si ústecký šéf.

Uspět v extralize prý bude letos těžší než loni, byť má Ústí tři nové cizince. „I týmy kolem nás výrazně posílily, takže letos v soutěži nebude žádný vyložený outsider. Bude to vyrovnanější. My začali dobře, je to nadějný signál, ale musíme bojovat dál. Teprve až narazíme na top týmy, tak se ukáže, jakou máme sílu.“

V sobotu v 17 hodin Ústí hostí Ostravu, což je soupeř, s nímž nejspíš bude svádět bitvu o elitní šestku. „I když v Ostravě došlo k výrazné obměně kádru, zdá se, že sázka na polské posily jim vyšla. Mají výsledky, vyhrožují nám na dálku. Tento zápas už určitě naznačí naše ambice, ukáže, jestli máme na to odrazit se do boje o střed tabulky.“